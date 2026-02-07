宣稱幫人解脫「會安排好仙佛界職位」！醫嚇壞　全場急喊報警

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近Threads上出現一篇貼文，發文人自稱在賣「仙佛界職位」，還分享有人買了職位後自我了斷、並宣稱對方「現在在仙佛界過的很好」，引發大量討論。醫師杜承哲忍不住截圖直問「不懂就問，這個刑事警察局是否能介入偵辦？」底下網友看完嚇壞，怒轟太可怕、像詐騙，更有人直喊這根本是在煽動自殺，「趕快處理」。

該篇脆文寫道，「不久前…有一位女性脆友看到我有在賣仙佛界職位」，對方自述因為「活著並不好」又害怕自殺後的傳統說法才找上門，並稱「我們在交談後，她購買了仙佛界的職位，並且在職位申請儀式結束兩天後，她自殺了。」

「賣仙佛界職位」全場炸鍋：有夠可怕

文中還宣稱，「她現在在仙佛界過的很好，那裡沒有以往那些傷害她的人…還有更大的自由空間。」甚至稱對方「要找一個跨州範圍的大型宗門勢力去當弟子」，並以「要是活著痛苦、提前結算也是一種解脫」等字句作結。

杜承哲見狀不禁直呼，「不懂就問，這個刑事警察局是否能介入偵辦？」留言區瞬間炸鍋，「這是謀殺吧？好可怕」、「靠這種騙術賺錢的真該下地獄。」「阿娘喂，這是煽動自殺吧」、「這不是變相的鼓勵人家自殺嗎？！太誇張了！」「第一次那麼希望一篇文是唬爛的……」「這個是詐騙+教唆他人自殺。」