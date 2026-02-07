　
社會 社會焦點 保障人權

載黑絲妹子糗大了！台2線金毛男毒駕又無照　拒檢遭狼狽拖下車

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市石門區台2線29.2公里處5日晚間9時30分，一名陸姓男子(43歲)駕車搭載游姓女子(32歲)，遇到警察攔檢卻拒檢，直到員警強行將陸男拖出，這才抓到其車內有安非他命4包及依託咪酯4顆，游女身上也有毒品吸食器與喪屍菸彈，陸男坦承毒駕、無照上路，全案後續依依違反毒品危害防制條例及公共危險移送法辦。

▲▼ 台2線一對男女遇臨檢時一度拒檢，車上搜出毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲台2線一名男子無照又毒駕上路，載黑絲妹子被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方說明，石門分駐所所長王品正、警員潘惠宗，會同老梅派出所副所長游謨煥及警員戴士堯，於5日晚上9時30分執行路檢勤務，攔查到陸男與游女，惟2人僅願將車窗拉出一個縫隙，遲遲不願配合，此時眼尖員警發現車內疑似有毒品，立刻喝斥2人下車。

▲▼ 台2線一對男女遇臨檢時一度拒檢，車上搜出毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲2人原先僅願意將車窗拉出一個縫隙，拒絕配合盤查。

經支援警力到場後，陸男、游女才願配合開門，陸男更被狼狽拉出，壓制在地，經搜查後員警於車內查獲陸男持有第二級毒品安非他命4包及依託咪酯4顆，游女身上則起獲安非他命吸食器1組及依託咪酯菸彈1顆，警方遂將陸、游二人連同所駕駛車輛帶返分駐所偵辦，並依法查扣相關證物。

▲▼ 台2線一對男女遇臨檢時一度拒檢，車上搜出毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲最後陸男自知難逃打開車門，被員警壓制。

陸男坦承駕車前曾施用毒品，且為無照駕駛，警方依法對其實施毒品唾液快篩檢測，結果呈毒品陽性反應，遂依法製單告發，並依違反道路交通管理處罰條例查扣車輛及牌照，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險（毒品駕駛）罪嫌，移送士林地檢署偵辦，另依違反道交條例查扣車輛及牌照。

▲▼ 台2線一對男女遇臨檢時一度拒檢，車上搜出毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

