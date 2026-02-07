　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工局AI培訓熱潮延燒　第二堂課鎖定ChatGPT實戰應用

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應數位轉型與生成式AI快速發展，台南市勞工局持續推動AI培訓課程，鼓勵勞工及市民朋友培養自主學習風氣，提升職場競爭力，勞工局7日辦理AI系列課程第二堂講座，再度邀請許崧庭博士授課，主題聚焦於「ChatGPT實戰與AI內容創作」，透過大量實作操作，引導學員真正學會使用AI工具，將科技應用落實於工作與生活中。

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，本系列課程規劃以「零基礎實務應用×創意整合」為核心，協助對AI有興趣卻不知如何入門的企業雇主、員工及市民朋友，掌握生成式AI的關鍵應用能力，跟上新興科技趨勢，落實市長黃偉哲打造臺南成為「希望家園」的施政理念。

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，AI系列講座邁入第二堂課，課程設計強調理論與實作並進，讓學員不只「聽得懂」，更能「用得上」。本次課程由許崧庭博士帶領，重點放在ChatGPT於內容創作的實務應用，包含對公部門與職場都相當實用的新聞稿、電子報撰寫技巧，從素材取得、內容製作到文風優化，完整拆解工作流程，協助學員大幅提升文書處理效率。

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

為進一步強化工作效能，許崧庭博士除分享ChatGPT文字生成技巧外，也介紹筆記與知識管理工具「NotebookLM」的創新應用，教導學員如何將採訪或會議錄音檔快速轉成逐字稿、語音摘要，甚至進一步轉化為簡報、影片素材，並生成心智圖與資訊圖表，實現高效率的知識整理與輸出。

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

課程中也安排「活動文案製作」實作，帶領學員依不同活動類型進行文案設計，讓AI工具不只是理論展示，而是能直接應用於行銷、創作與實務工作場域中。

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長進一步表示，勞工局規劃總計36小時的AI系列講座，透過系統化培訓，協助學員從零開始掌握主流AI工具，推動職場數位轉型與效率升級。下一場課程將於3月7日舉辦，內容聚焦Google Keep、表單製作與AI分析應用，協助建立靈感筆記庫並進行問卷分析與重點摘要，歡迎有興趣的市民朋友踴躍至勞工局網站報名參加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洋將落跑了！　戰神將向FIBA申訴
驊哥電腦爆倒閉回應了！　4聲明澄清
豬肉攤「10隻老鼠吃尾牙」超噁畫面曝　吃完吊起來繼續賣
《世紀血案》導演照片曝光！　父親也是名導
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
快訊／赴日打撈罹難者遺骨　台籍潛水員突昏迷身亡
知名製作人猝逝！　好友陳凱倫致哀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

曾文園區勞工學苑開課　手把手教學員製作草莓生乳捲與珠寶盒

台南勞工局AI培訓熱潮延燒　第二堂課鎖定ChatGPT實戰應用

迎戰9天春節連假　東港警鎖定碼頭、市場全面疏導交通

屏東男戒指卡住求助消防隊　想送紅包被婉拒

屏東瑪家鄉啟動國際慢城認證申請　邁向原鄉慢活觀光新里程

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯　廟埕人潮擠爆年味濃

台鐵推出防詐便當！春節限定「食炸開運便當」　吃出防詐5步驟

花蓮縣府提前發放春節慰問金　各項社福津貼2／10入帳

「馬到成功」好運來！自在遊玩東海岸　新春活動全攻略

魚池琴蛙棲地上游山坡地非法遭種檳榔　林業署收回造林

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

曾文園區勞工學苑開課　手把手教學員製作草莓生乳捲與珠寶盒

台南勞工局AI培訓熱潮延燒　第二堂課鎖定ChatGPT實戰應用

迎戰9天春節連假　東港警鎖定碼頭、市場全面疏導交通

屏東男戒指卡住求助消防隊　想送紅包被婉拒

屏東瑪家鄉啟動國際慢城認證申請　邁向原鄉慢活觀光新里程

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯　廟埕人潮擠爆年味濃

台鐵推出防詐便當！春節限定「食炸開運便當」　吃出防詐5步驟

花蓮縣府提前發放春節慰問金　各項社福津貼2／10入帳

「馬到成功」好運來！自在遊玩東海岸　新春活動全攻略

魚池琴蛙棲地上游山坡地非法遭種檳榔　林業署收回造林

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身　最佳看飛機地點曝光

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

少年20槍掃射茶行畫面曝光　犯案超冷靜「拍槍身排除故障」繼續轟

快訊／離譜！洋將史東「落跑」加盟蒙古聯賽　戰神將向FIBA申訴

驊哥電腦傳倒閉「本人回應了」　4點聲明澄清：沒有黑衣人搬貨

沒保險恐罰10倍！民視急滅火「願負全責」　勞動部出手：違規就公布

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

國防軍購預算卡關　藍委：政府照單全收無助提升即時戰力

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

地方熱門新聞

屏縣府小內閣人事異動　副縣長鄞鳳蘭上任

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

桃園推新自治條例　解決廢棄車輛占公有地

魚池琴蛙棲地上游山坡地非法遭種檳榔

桃園第二行政園區拍板　盼解決交通三大困境

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

台中工策會允諾恢復金口碑獎助攻產業升級

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

桃園好孕專車兒童安全座椅計程車　上路

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

防搶實兵演練逼真情境引民眾觀看

更多熱門

相關新聞

台南市警局二分局一名黃姓員警因顏值爆表，被稱為「警界彭于晏」，卻爆出查獲情侶酒駕竟因對後座女子有好感，指示同事僅對男子開罰，事後在旅館巧遇女子，又進了房閒聊5小時，甚至將他人身分證、酒測紀錄傳給親友，遭到起訴，而這名員警的正面照也曝光！

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

美國科技Alphabet 當旗手　00989A買點到

美國科技Alphabet 當旗手　00989A買點到

非客庄也能說好客語台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

非客庄也能說好客語台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

關鍵字：

台南勞工局AI培訓ChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面