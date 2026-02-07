台南勞工局AI培訓熱潮延燒　第二堂課鎖定ChatGPT實戰應用

▲台南市政府勞工局舉辦AI系列培訓課程第二堂，吸引不少勞工及市民朋友參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應數位轉型與生成式AI快速發展，台南市勞工局持續推動AI培訓課程，鼓勵勞工及市民朋友培養自主學習風氣，提升職場競爭力，勞工局7日辦理AI系列課程第二堂講座，再度邀請許崧庭博士授課，主題聚焦於「ChatGPT實戰與AI內容創作」，透過大量實作操作，引導學員真正學會使用AI工具，將科技應用落實於工作與生活中。

勞工局指出，本系列課程規劃以「零基礎實務應用×創意整合」為核心，協助對AI有興趣卻不知如何入門的企業雇主、員工及市民朋友，掌握生成式AI的關鍵應用能力，跟上新興科技趨勢，落實市長黃偉哲打造臺南成為「希望家園」的施政理念。

勞工局局長王鑫基表示，AI系列講座邁入第二堂課，課程設計強調理論與實作並進，讓學員不只「聽得懂」，更能「用得上」。本次課程由許崧庭博士帶領，重點放在ChatGPT於內容創作的實務應用，包含對公部門與職場都相當實用的新聞稿、電子報撰寫技巧，從素材取得、內容製作到文風優化，完整拆解工作流程，協助學員大幅提升文書處理效率。

為進一步強化工作效能，許崧庭博士除分享ChatGPT文字生成技巧外，也介紹筆記與知識管理工具「NotebookLM」的創新應用，教導學員如何將採訪或會議錄音檔快速轉成逐字稿、語音摘要，甚至進一步轉化為簡報、影片素材，並生成心智圖與資訊圖表，實現高效率的知識整理與輸出。

課程中也安排「活動文案製作」實作，帶領學員依不同活動類型進行文案設計，讓AI工具不只是理論展示，而是能直接應用於行銷、創作與實務工作場域中。

王鑫基局長進一步表示，勞工局規劃總計36小時的AI系列講座，透過系統化培訓，協助學員從零開始掌握主流AI工具，推動職場數位轉型與效率升級。下一場課程將於3月7日舉辦，內容聚焦Google Keep、表單製作與AI分析應用，協助建立靈感筆記庫並進行問卷分析與重點摘要，歡迎有興趣的市民朋友踴躍至勞工局網站報名參加。