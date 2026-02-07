《世紀血案》導演照片曝光！　父親執導《少年吔，安啦》

記者葉國吏／綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，卻因拍攝前未取得當事人林義雄同意，引爆網路反彈。事件延燒後，多名演員緊急發聲道歉，導演徐琨華則神隱未回應，連帶其家族背景也被網友翻出，更多人好奇徐琨華導演的背景。

▲楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

電影改編林宅血案卻未獲林義雄首肯，引發外界質疑與抵制聲浪。主演與相關演員陸續出面致歉止血，但導演徐琨華至今未現身說明，反而因其家族與當年警總的關係遭起底，讓風波持續擴大。

殺青不見導演身影 拍攝過程成焦點

《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，導演徐琨華並未現身，改由主演群楊小黎、簡嫚書與資深演員寇世勳輪流分享拍攝甘苦。寇世勳在片中飾演當年警備總司令汪敬煦，也在會中提到，徐琨華的祖父徐梅鄰，正好就是當年警總的發言人。

寇世勳指出，導演多少可能從長輩口中聽過案件相關細節，但也強調，電影在創作時並未刻意偏向任何立場，希望外界不要過度解讀。不過這段說法，仍未能平息部分網友的質疑聲浪。

▲導演徐琨華。（圖／翻攝臉書／HKIFF Industry）

徐琨華導演背景曝光 父親執導過《少年吔，安啦！》

根據維基百科記載，導演徐琨華1984年出生於台北。其父親徐小明為台灣電影製片兼導演，執導過《少年吔，安啦！》祖父徐梅鄰曾任臺灣警備總司令部發言人。

臉書粉專「HKIFF Industry」（香港國際電影節電影業辦公室）曾專訪過徐琨華導演，2024年徐琨華以電影《Admission》入選五個「製作中項目（WIP）」電影計劃。