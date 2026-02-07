對蔣家威權史無感？　作家：蔣萬安去除家族包袱「綠營難擊敗」

▲台北市長蔣萬安。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2026台北市長選戰，綠營提名人選至今遲未出爐，甚至被點名參選者，皆互相推遲、婉拒，對比藍營爭取連任的蔣萬安來看，綠營面臨人選難產的困境。對此，作家漂浪島嶼今（7日）指出，年輕一輩對過去國民黨威權統治歷史淡然，不再受萬惡國民黨的舊恨影響，蔣萬安已去除家族罪名的歷史包袱，並為了避免「中國人」爭議，喊出「我是台灣人、中華民國國民」，閃避落入被抹紅成統派的險境，於是造就現今高人氣的形象，成為綠營難以擊敗的目標。

漂浪島嶼表示，台北市長蔣萬安近來在民調上領先，而民進黨則至目前為止，還找不出2026北市長選舉的對戰人選，甚至還在上演一齣出頭先犧牲的推託劇碼。

作為蔣家後代，漂浪島嶼認為，蔣萬安背著沉重的歷史包袱，因此，一直是民進黨的頭號公敵，擊敗蔣萬安不只是政治權力競逐，更是對過往歷史的平復。

然而漂浪島嶼指出，蔣萬安在年輕族群中的高支持度，說明一件事實，就是民進黨長期依賴仇恨國民黨威權統治歷史，到了今日已經漸漸難再成為選票動員的工具。

漂浪島嶼說明，在過去選舉，「萬惡國民黨虧欠人民」成為選戰舞台的主軸，蔣家威權統治的歷史成打擊對象，並切割出仇恨國民黨，清算蔣家，以此獲得一堆選票，固守深綠基本盤。

漂浪島嶼進一步說明，如今民進黨前後累計已執政近20年，台灣人民不是沒給民進黨機會，但是家族貪腐、政策跳票、執政不力的現實，從過去歡喜出航變成含淚投票，甚至失望地喊出，欠民進黨的都已還完。

漂浪島嶼說，民進黨長期執政失敗，甚至讓賴清德驚險當選，都能看出厭惡民進黨的新仇，不輸仇恨國民黨的舊恨，於是選票基本盤鬆動，綠營保衛政權，越選越是辛苦。

此外，漂浪島嶼點出，年輕一輩對過去歷史的淡然，無論是沒有親身感受，或是有不同史觀看法，對於曾經威權統治的國民黨，沒有太多歷史印象，於是舊仇不再，作為蔣家後代的蔣萬安，就是一位符合年輕口味的活力市長。

漂浪島嶼分析，蔣萬安已去除家族罪名的歷史包袱，並為了避免「中國人」爭議，喊出「我是台灣人、中華民國國民」，閃避落入被抹紅成統派的險境，於是造就現今高人氣的形象，成為綠營難以擊敗的目標。

最後，漂浪島嶼表示，蔣萬安市長不只是個人迷魅，儼然成為一個現象指標， 當年輕族群不再受萬惡國民黨的舊恨影響，民進黨已經失去仇恨動員能力，反而在背著執政不力的新仇下，越選越艱辛，台北難撼動，連南部都動搖。