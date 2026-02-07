屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東某蔬果市場外一處豬肉攤，日前被民眾直擊出現「米奇吃尾牙」超噁心畫面，約10隻老鼠爬上攤位啃食待售豬肉，「排隊進食」畫面讓人看了頭皮發麻。影片曝光後引發網友熱議，更有人質疑這些被老鼠啃過的豬肉，最後竟仍被老闆繼續販售，恐怕已有不知情民眾「與鼠共食」。

▲民眾目擊屏東某市場內有近10隻老鼠爬上豬肉攤狂嗑大餐。（圖／Threads／tomie_81授權）

有網友在Threads貼出影片，畫面中可見多塊豬肉直接擺放在攤位上，十多隻老鼠來回穿梭、爬上肉堆大啖美食，宛如開起「老鼠自助餐」。原PO直呼，「看到真的會吐死」，更驚訝後來攤商現身，僅將豬肉重新吊起來繼續賣，讓人擔心食品衛生問題。不少網友留言嘲諷，「剛看覺得很噁，多看幾秒突然有點溫馨」、「全家餐」、「是在吃把費嗎」，也有人無奈表示，「很多市場其實都是這樣，只是沒被拍到」。

對此，豬肉攤老闆回應，上工時已沒有看到老鼠，自己每天都有清洗攤位，強調已盡力維持環境整潔。屏東縣衛生局則表示，接獲通報後已派員前往現場稽查。依《食品安全衛生管理法》第8條規定，食品業者作業場所與設施須符合良好衛生規範，如查有違規事證，將依同法第44條要求限期改善，若屆期未改善，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局也呼籲業者務必落實自主管理，避免影響消費者飲食安全。