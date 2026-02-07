《世紀血案》神隱導演背景曝！　爺爺是當年警總發言人

記者葉國吏／綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，卻因拍攝前未取得當事人林義雄同意，引爆網路反彈。事件延燒後，多名演員緊急發聲道歉，導演徐琨華則神隱未回應，連帶其家族背景也被網友翻出，再度掀起討論。

電影改編林宅血案卻未獲林義雄首肯，引發外界質疑與抵制聲浪。主演與相關演員陸續出面致歉止血，但導演徐琨華至今未現身說明，反而因其家族與當年警總的關係遭起底，讓風波持續擴大。

▲《世紀血案》殺青記者會-寇世勳。（圖／記者周宸亘攝）

殺青不見導演身影 拍攝過程成焦點

《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，導演徐琨華並未現身，改由主演群楊小黎、簡嫚書與資深演員寇世勳輪流分享拍攝甘苦。寇世勳在片中飾演當年警備總司令汪敬煦，也在會中提到，徐琨華的祖父徐梅鄰，正好就是當年警總的發言人。

寇世勳指出，導演多少可能從長輩口中聽過案件相關細節，但也強調，電影在創作時並未刻意偏向任何立場，希望外界不要過度解讀。不過這段說法，仍未能平息部分網友的質疑聲浪。

▲楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

未獲當事人同意 演員壓力不小

片中飾演林義雄的演員夏騰宏也坦言，相關歷史影像資料其實不多，大多只能透過照片揣摩神情，加上實際拍攝時間只有短短5天，壓力相當大。他直言，詮釋真實存在的人物，不能亂發揮，必須讓觀眾信服。

隨著爭議持續延燒，電影在社群平台上遭到大量抵制。7日當天，李千娜、簡嫚書、楊小黎等人陸續發文致歉，表達對外界感受的尊重與歉意。但截至目前為止，導演徐琨華仍未對外回應，也讓整起風波留下更多問號。