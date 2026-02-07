金飾買氣高桃警加強安全維護　圖卡籲顧客進門先做「這件事」

▲年關將近，為防制宵小覬覦銀樓，桃警編編排警網綿密巡邏，增加見警率。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局有鑑於近期黃金價格高漲吸引民眾囤購投資，且年節將近結婚、尾牙等喜慶活動增加，金飾買氣增加，為防制宵小覬覦，提升安全維護層級，除編排警網綿密巡邏，定點守望步巡增加見警率，並製作發送圖卡，提醒店家及消費者，進入店內應脱下口罩、安全帽等足以遮擋辨識物品。

▲▼並向銀樓業者宣導，民眾進入店內應脱下口罩、安全帽等足以遮擋辨識物品，並製作發送圖卡張貼。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局景福所長吳家鳴表示，為強化轄內金融機構維護工作，本分局提升巡邏密度、規劃員警重點駐守增加見警率，並製作發送圖卡，提醒店家及消費者，進入店內應脱下口罩、安全帽等足以遮擋辨識物品。發現可疑人事物，立即向警方報案，警網將第一時間趕抵現場進行處理。

銀樓每日顧客進出人數眾多，桃園警察分局自製圖卡，由員警逐一拜訪店家說明，取得同意後在明顯位置張貼圖卡，提醒進店顧客先將口罩、安全帽及墨鏡等足以妨礙辨識的配件飾品取下，讓店家及顧客增加互信減少猜疑，意外插曲當嬌羞的警花學妹戴著口罩向銀樓業者宣導時，為業者「糾正」應脫下口罩宣導，警花也立即從善如流。