快訊／台籍潛水員身亡！　赴日打撈海底煤礦罹難者遺骨突昏迷

▲日本山口縣宇部市長生煤礦進行罹難者遺骨打撈作業，57歲台籍潛水員陷入昏迷。（圖／翻攝自X／ransaoon）

記者羅翊宬／編譯

日本山口縣宇部市長生煤礦正在進行太平洋戰爭期間犧牲者遺骨的水下調查，豈料今（7）日卻傳出重大意外！一名57歲台灣籍魏姓潛水員參與作業時突然抽搐、陷入昏迷，現場進行心肺復甦術後後送醫搶救，目前已確認不幸身亡。事故發生後，調查作業隨即暫停。

根據日媒《山口電視台》，該支潛水團隊7日上午11時30分開始進入長生煤礦水下坑道作業。作業團隊共有3人，魏姓潛水員在潛水約30分鐘後出現抽搐，隨後便失去意識。現場人員立刻啟動急救措施，在礦坑內的減壓站進行心臟按摩，並於中午12時20分請求救護車到場，約1小時後送往醫院，但當時潛水員仍未恢復意識。

日媒《TBS News》指出，該名台籍魏姓潛水員目前已確認身亡。

調查負責單位指出，魏姓潛水員所使用的潛水裝備需自行調整氧氣濃度，事故發生時可能操作不當，增加身體負荷。

當地民間團體「長生炭礦的水非常を歴史に刻む会」事務局長上田慶司表示，「這是潛水打撈罹難者遺骨時所發生的意外，希望他能平安無事。」

據悉，長生煤礦因1942年2月3日坑道漏水沉沒，造成183人罹難，受害者多為朝鮮籍與日本籍勞工。事故發生後礦坑封閉多年，罹難者遺骨長期未能打撈。民間團體2024年起委託潛水員展開水下調查，去年在主坑道外海約500公尺處，發現並確認多具罹難者人骨，距今已有超過80年。

此次調查原訂於2月3日至11日進行，並邀請來自日本、芬蘭、泰國、印尼及台灣的6名潛水員參與。

過去，日本厚生勞動省曾以「遺骸沉入海底，無法具體確認位置」以及「難以保障安全」等理由，遲遲不肯啟動官方調查。今年1月13日，南韓總統李在明造訪奈良縣會晤日本首相高市早苗時，日韓兩國決定推動遺骸DNA鑑定作業。