　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／台籍潛水員身亡！　赴日打撈海底煤礦罹難者遺骨突昏迷

▲▼日本山口縣宇部市長生煤礦進行罹難者遺骨打撈作業，57歲台籍潛水員陷入昏迷。（圖／翻攝自X／ransaoon）

▲日本山口縣宇部市長生煤礦進行罹難者遺骨打撈作業，57歲台籍潛水員陷入昏迷。（圖／翻攝自X／ransaoon）

記者羅翊宬／編譯

日本山口縣宇部市長生煤礦正在進行太平洋戰爭期間犧牲者遺骨的水下調查，豈料今（7）日卻傳出重大意外！一名57歲台灣籍魏姓潛水員參與作業時突然抽搐、陷入昏迷，現場進行心肺復甦術後後送醫搶救，目前已確認不幸身亡。事故發生後，調查作業隨即暫停。

根據日媒《山口電視台》，該支潛水團隊7日上午11時30分開始進入長生煤礦水下坑道作業。作業團隊共有3人，魏姓潛水員在潛水約30分鐘後出現抽搐，隨後便失去意識。現場人員立刻啟動急救措施，在礦坑內的減壓站進行心臟按摩，並於中午12時20分請求救護車到場，約1小時後送往醫院，但當時潛水員仍未恢復意識。

日媒《TBS News》指出，該名台籍魏姓潛水員目前已確認身亡。

調查負責單位指出，魏姓潛水員所使用的潛水裝備需自行調整氧氣濃度，事故發生時可能操作不當，增加身體負荷。

當地民間團體「長生炭礦的水非常を歴史に刻む会」事務局長上田慶司表示，「這是潛水打撈罹難者遺骨時所發生的意外，希望他能平安無事。」

據悉，長生煤礦因1942年2月3日坑道漏水沉沒，造成183人罹難，受害者多為朝鮮籍與日本籍勞工。事故發生後礦坑封閉多年，罹難者遺骨長期未能打撈。民間團體2024年起委託潛水員展開水下調查，去年在主坑道外海約500公尺處，發現並確認多具罹難者人骨，距今已有超過80年。

此次調查原訂於2月3日至11日進行，並邀請來自日本、芬蘭、泰國、印尼及台灣的6名潛水員參與。

過去，日本厚生勞動省曾以「遺骸沉入海底，無法具體確認位置」以及「難以保障安全」等理由，遲遲不肯啟動官方調查。今年1月13日，南韓總統李在明造訪奈良縣會晤日本首相高市早苗時，日韓兩國決定推動遺骸DNA鑑定作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洋將落跑了！　戰神將向FIBA申訴
驊哥電腦爆倒閉回應了！　4聲明澄清
豬肉攤「10隻老鼠吃尾牙」超噁畫面曝　吃完吊起來繼續賣
《世紀血案》導演照片曝光！　父親也是名導
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
快訊／赴日打撈罹難者遺骨　台籍潛水員突昏迷身亡
知名製作人猝逝！　好友陳凱倫致哀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

快訊／台籍潛水員身亡！　赴日打撈海底煤礦罹難者遺骨突昏迷

中國軟硬兼施！　日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

川普PO歧視影片「歐巴馬夫婦變猴子」！　刪文拒道歉：我沒犯錯

櫻花妹15歲畸戀「同學爸爸」！不倫6年遭甩　縱火燒光男友家

伊朗外長評：阿曼會談是個好開始！　美伊需「克服不信任」

血洗清真寺！巴基斯坦自殺炸彈攻擊31死196傷　ISIS宣稱犯案

美籍用戶怒了！電商酷澎3370萬筆資料外洩　紐約法院受理集體訴訟

川普嗆買格陵蘭！　法國、加拿大「光速設領事館」反擊

巴西「真人芭比」命案逆轉！下葬2個月　檢方下令開棺驗屍

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

快訊／台籍潛水員身亡！　赴日打撈海底煤礦罹難者遺骨突昏迷

中國軟硬兼施！　日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

川普PO歧視影片「歐巴馬夫婦變猴子」！　刪文拒道歉：我沒犯錯

櫻花妹15歲畸戀「同學爸爸」！不倫6年遭甩　縱火燒光男友家

伊朗外長評：阿曼會談是個好開始！　美伊需「克服不信任」

血洗清真寺！巴基斯坦自殺炸彈攻擊31死196傷　ISIS宣稱犯案

美籍用戶怒了！電商酷澎3370萬筆資料外洩　紐約法院受理集體訴訟

川普嗆買格陵蘭！　法國、加拿大「光速設領事館」反擊

巴西「真人芭比」命案逆轉！下葬2個月　檢方下令開棺驗屍

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身　最佳看飛機地點曝光

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

少年20槍掃射茶行畫面曝光　犯案超冷靜「拍槍身排除故障」繼續轟

快訊／離譜！洋將史東「落跑」加盟蒙古聯賽　戰神將向FIBA申訴

驊哥電腦傳倒閉「本人回應了」　4點聲明澄清：沒有黑衣人搬貨

沒保險恐罰10倍！民視急滅火「願負全責」　勞動部出手：違規就公布

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

國防軍購預算卡關　藍委：政府照單全收無助提升即時戰力

【黃國昌2天直播收30萬抖內】劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

國際熱門新聞

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

92歲嬤開車撞進洛杉磯超市　台籍男當場身亡

「真人芭比」命案逆轉　檢下令開棺驗屍

美股突破50000大關！　川普發文：祝賀美國

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

即／台籍潛水員身亡！赴日打撈罹難者遺骨

蜜月勝地愛滋危機！斐濟病例暴增50%

台積電布局日本有「2大關鍵用意」

川普諷歐巴馬是猴子　白宮：是誤發

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

更多熱門

相關新聞

日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

中國商務部今年1月宣布加強對日軍民兩用商品出口管制後，多名貿易人士透露，包括7種稀土與其他稀有金屬和電子產品在內等對日出口商品，已獲多項批准。

櫻花妹15歲畸戀「同學爸」！縱火燒光男友家

櫻花妹15歲畸戀「同學爸」！縱火燒光男友家

日本流感又燒！確診破11萬人「B流占快一半」

日本流感又燒！確診破11萬人「B流占快一半」

酷澎3370萬筆個資外洩　用戶向美法院提訴訟

酷澎3370萬筆個資外洩　用戶向美法院提訴訟

17e要來了？日蘋果直營店宣布停售iPhone 17

17e要來了？日蘋果直營店宣布停售iPhone 17

關鍵字：

日韓要聞長生煤礦山口縣台籍潛水員日本

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面