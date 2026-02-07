苗栗勇警遭市場惡匪持刀砍殺「頭中2刀」　恢復順利轉一般病房

▲朱員遭鍾嫌持刀狂砍，已轉至一般病房持續治療，圖為內政部長劉世芳前往醫院慰問。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部苗栗醫院）

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗市南苗市場4日發生驚悚持刀砍警案，40歲鍾姓男子持折疊刀在市場內揚言殺人，遭警方制止時情緒失控，持刀猛砍員警頭部，造成33歲朱姓警員重傷、當場血流滿面，緊急送醫後入住加護病房觀察。昨(6)日下午傳出好消息，經醫師評估病況穩定，朱員已轉至一般病房持續治療。

警方調查，案發於4日清晨7時許，鍾男無故帶著折疊刀在市場內遊蕩，疑似向攤商借手機不成，又指控他人欠錢，並不斷揚言要殺人，嚇得攤商與民眾四處逃竄報警。南苗派出所朱姓、李姓兩名員警趕抵現場後，喝令鍾男棄刀，但對方不僅不從，還持刀逼近，朱員警噴灑辣椒水警告，未料鍾男突然暴走，持刀衝向朱員，朝頭部猛砍2刀。

▲▼內政部長劉世芳、苗栗縣長鍾東錦、警政署長張榮興等多名官員也前往探視慰問。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部苗栗醫院）

救護人員到場後，發現朱員左額頭有約7公分刀傷、頭頂另有約10公分撕裂傷，出血量高達500至1000cc，醫療團隊緊急縫合並輸血搶救，電腦斷層檢查顯示有局部顱骨骨裂，所幸暫無生命危險，隨即送進加護病房觀察。昨日下午經再次評估後，病況穩定，已轉至一般病房。

苗栗醫院指出，朱員目前意識清楚，氣色恢復，仍需持續追蹤頭部傷勢及後續復原情況。內政部長劉世芳、苗栗縣長鍾東錦、警政署長張榮興等多名官員也前往探視慰問，對英勇執勤的第一線員警表達關心與敬意。