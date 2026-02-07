超商前「老鷹抓小雞」鹿港警暗夜百米狂奔　逮失聯4年移工

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港警分局草港派出所員警，昨(6日)晚執行巡邏勤務時，於一間超商前鎖定一輛形跡可疑車輛，正欲上前盤查時，駕駛心虛下車拔腿狂奔，警方立即追捕，上演一場短距離的「老鷹抓小雞」戲碼，最終在追逐近百公尺後，將該名逃逸男子壓制逮捕。經查，男子是已失聯長達4年多的越南籍移工。

▲鹿港警方與逃逸移工展開追逐。（圖／民眾提供）

這起案件發生在2月6日晚間7點45分左右。草港派出所所長林群皓與警員吳宗澤當時正執行巡邏，行經鹿港鎮頂草路四段時，發現一輛停在超商前的自小客車十分可疑。正當警方準備上前盤查時，該車駕駛，一名29歲的黃姓男子，竟立刻開門棄車，往路旁巷弄狂奔。

▲逃逸移工(紅圈處)見警車棄車拔腿狂奔。（圖／民眾提供）

兩位員警見狀迅速反應，立即下車追捕。雙方在街頭展開百米追逐，成功在暗巷內將黃男攔下並制服 警方隨後對黃男進行身分查證。經系統比對，發現黃男為越南籍失聯移工，早在4年前，就因行蹤不明遭其雇主通報失聯，至今已失聯超過4年。期間他疑似在台非法工作、生活。

▲鹿港警分局逮捕逃逸移工。（圖／民眾提供）

黃男到案後，對於自身違法行為坦承不諱。全案經警方詢問後，已依照《入出國及移民法》相關規定，移送內政部移民署彰化專勤隊進行後續的收容與遣返程序。警方也呼籲雇主切勿僱用來路不明的外籍人士，以免觸法受罰。