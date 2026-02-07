卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

▲黃國昌新北掃市場啟動。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨拋出參選新北市長後首波政見，聚焦都更議題，但被民進黨議員卓冠廷等人質疑，政見是拿新北市現有政見換名。對此，黃國昌今（7日）表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況、看到的是民眾的需求，「我想卓冠廷議員他只要回答一件事情，對於新北現在都更的速度他滿意嗎？對於新北現在都更的處理他滿意嗎？」

黃國昌說，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況、看到的是民眾的需求，「而民進黨的議員，甚至是民進黨的發言人，他們急著噴政治口水 ，看不到市民朋友真正需要」。

「我想卓冠廷議員他只要回答一件事情，對於新北現在都更的速度他滿意嗎？對於新北現在都更的處理他滿意嗎？」黃國昌說，如果卓冠廷都覺得很滿意的，那他顯然離真正新北市民的距離非常非常的遙遠。

議員陳世軒則說，大家去可以去觀察一個現象，昨天民進黨議員的論調都是「這些已經在做」，請問一下，現在是所有民進黨議員變成了侯市府的發言人嗎？在立場上其實是蠻奇怪的，為了攻擊黃國昌不惜去當侯友宜的發言人？

陳世軒表示，如同剛剛黃國昌主席所說的，難道民進黨議員認為現在新北市的都更夠快了嗎？以昨天提到的海砂屋來說，民進黨議員也是「哇，我們現在的制度海砂屋已經做得很好了」，但去年6月就在新莊，就是因為海砂屋造成這個天花板的剝落砸到2個小朋友，這件事情到今天還在處理。

陳世軒指出，這些狀況每天發生新北市民的日常生活中，這些民進黨的民意代表為了要做政治攻擊，可以無視這些現況，然後不惜去當侯市府的發言人，「我昨天是有點錯亂，到底他們的角色跟立場到底是什麼？」