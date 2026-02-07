　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,許毓仁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前立委許毓仁。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

美國多位國會議員不滿藍白不審國防預算。國民黨前立委許毓仁7日發聲表示，美方多位政要都發聲，直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。建議要嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；但否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

許毓仁表示，繼美國參議院軍事委員資深參議員Roger Wicker 和 Dan Sullivan 針對台灣軍購預算延宕發聲後，美國參議院外交委員會 (Senate Committee on Foreign Relations) 主席與首席共和黨成員民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨的瑞契（Jim Risch）罕見地以跨黨派名義公開點出台灣國會的僵局，並呼籲台灣各政黨「本於善意、跨黨合作，完整支持台灣的自我防衛」。

許毓仁認為，他們的表述方式非常關鍵，這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。聲明中特別對比了「與中共的政治作秀」與「強化防衛能力」之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。

許毓仁說，華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫。一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除。在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件的。更重要的是，夏亨與瑞契的角色本身作為參院外交委員會的跨黨派領導，使這項訊號具備制度重量。這代表，台灣的內部政治，已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。

許毓仁表示，台灣的預算程序屬於主權與立法權限範圍，美國國會形式上無法干涉。但在非正式層面，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的。國會能影響對台軍售與訓練的速度、規模，以及整體安全合作背後的政治信心。即便是細微的變化，例如通知程序放慢 (notification of Congress)、審查力度提高、政治急迫性下降，都可能對台灣的國防規劃產生放大效果。同樣重要的是，國會釋放的訊號，往往會深刻影響未來各屆行政部門如何在內部、特別是以成本效益角度來看待台灣。川普的「觀感」至關重要，川普總統一貫以高度交易性 (transactional)的角度來看待同盟分擔防衛成本(burden sharing)與安全夥伴關係。如果他接收到的主要印象是：台灣自己的立法院正在阻擋購買美國武器所需的經費，那麼這很容易被解讀為不是民主制度下的摩擦，而是搭便車 (free riding)。

許毓仁表示，南韓關稅案例是一個有參考價值的對照，並不是因為兩者完全相同，而是它顯示了川普可以多麼迅速地，將他所感知到的立法阻撓，轉化為單邊施壓工具。截至目前，南韓政府派人來華府溝通依然無效，關稅維持25%。即便最終沒有具體行動，其風險仍在於：台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李千娜道歉了！　片酬全捐
《世紀血案》還會上映嗎？　網反應一面倒
快訊／簡嫚書道歉：身為演員被欺騙！　還原接演過程
寒流凍全台！「最冷時刻」局部低溫剩6度
人瑞閃婚看護！律師一看「證人身分」坦言唯一解法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

美麗島民調／下屆新竹縣長最想投誰？　徐欣瑩32.3%、鄭朝方27.3%

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

疾呼「台灣之盾」保護中華民國　管碧玲酸李貞秀：簡單的道理應該懂

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

美麗島民調／下屆新竹縣長最想投誰？　徐欣瑩32.3%、鄭朝方27.3%

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

疾呼「台灣之盾」保護中華民國　管碧玲酸李貞秀：簡單的道理應該懂

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

草爺挑戰極限「台灣第一次」　神行盃四驅車衝進護國宮廟埕

中國軟硬兼施！　日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

川普PO歧視影片「歐巴馬夫婦變猴子」！　刪文拒道歉：我沒犯錯

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

【根本賺爛】天冷喝雞湯竟撈出海馬！內行讚：這超補

政治熱門新聞

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

塑化劑超標428倍！中國電商Shein商品抽檢2/3不合格　監院要查了

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲批准安全投資而非陪中共作秀

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

蕭美琴低調逛書展　笑稱還好僅1人認出

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

更多熱門

相關新聞

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日不斷提及通過國防預算的重要性；民主黨籍參議員珍妮·夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨籍參議員吉姆·黎施（Jim Risch）今（7日）也發出聯合聲明，對賴清德總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望，敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資。對此，國民黨發5點聲明回應，並表示，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

面對美國情勒式霸凌　台灣能成為棋手還是菜餚？

面對美國情勒式霸凌　台灣能成為棋手還是菜餚？

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

黃國昌指AIT與華府態度有落差　國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算

黃國昌指AIT與華府態度有落差　國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算

關鍵字：

國防預算台美

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

國際名模「陳屍家中」得年21歲

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

警替女免罰單　事後一起進房5小時

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面