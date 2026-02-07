示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

▲國民黨前立委許毓仁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

美國多位國會議員不滿藍白不審國防預算。國民黨前立委許毓仁7日發聲表示，美方多位政要都發聲，直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。建議要嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；但否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

許毓仁表示，繼美國參議院軍事委員資深參議員Roger Wicker 和 Dan Sullivan 針對台灣軍購預算延宕發聲後，美國參議院外交委員會 (Senate Committee on Foreign Relations) 主席與首席共和黨成員民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨的瑞契（Jim Risch）罕見地以跨黨派名義公開點出台灣國會的僵局，並呼籲台灣各政黨「本於善意、跨黨合作，完整支持台灣的自我防衛」。

許毓仁認為，他們的表述方式非常關鍵，這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。聲明中特別對比了「與中共的政治作秀」與「強化防衛能力」之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。

許毓仁說，華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫。一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除。在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件的。更重要的是，夏亨與瑞契的角色本身作為參院外交委員會的跨黨派領導，使這項訊號具備制度重量。這代表，台灣的內部政治，已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。

許毓仁表示，台灣的預算程序屬於主權與立法權限範圍，美國國會形式上無法干涉。但在非正式層面，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的。國會能影響對台軍售與訓練的速度、規模，以及整體安全合作背後的政治信心。即便是細微的變化，例如通知程序放慢 (notification of Congress)、審查力度提高、政治急迫性下降，都可能對台灣的國防規劃產生放大效果。同樣重要的是，國會釋放的訊號，往往會深刻影響未來各屆行政部門如何在內部、特別是以成本效益角度來看待台灣。川普的「觀感」至關重要，川普總統一貫以高度交易性 (transactional)的角度來看待同盟分擔防衛成本(burden sharing)與安全夥伴關係。如果他接收到的主要印象是：台灣自己的立法院正在阻擋購買美國武器所需的經費，那麼這很容易被解讀為不是民主制度下的摩擦，而是搭便車 (free riding)。

許毓仁表示，南韓關稅案例是一個有參考價值的對照，並不是因為兩者完全相同，而是它顯示了川普可以多麼迅速地，將他所感知到的立法阻撓，轉化為單邊施壓工具。截至目前，南韓政府派人來華府溝通依然無效，關稅維持25%。即便最終沒有具體行動，其風險仍在於：台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。