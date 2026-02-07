轟《世紀血案》是拿饅頭沾血吃　律師發聲：這部片根本不該拍

▲《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，但並未獲得當事人林義雄家屬授權，加上一連串失言風波，引發爭議。對此，律師呂秋遠也開批，「一件滅門慘案，你們拿來當福爾摩斯辦案、當作拍戲娛樂的題材，其實沒那麼嚴重，沒那麼恐怖？你是聽到血落下的聲音吧！」

呂秋遠表示，可能有些人會納悶，還不知道《世紀血案》是什麼內容，在言論自由、藝術自由的情況下，為什麼網路一片撻伐？為什麼《大濛》可以，《世紀血案》不可以？對此，他強調，林義雄家族遇害這段歷史「可怕、黑暗、抹滅人性、殘忍」，更不是可以被拿來「戲劇化」消費的題材。

林義雄悲劇 是抹滅人性、殘忍的歷史事件

呂秋遠在文中描述，若把當年情境放到任何人身上，恐怕都難以承受：因主張民主自由就被情治單位長期監控、跟蹤、佈哨，工作找不到、朋友被騷擾、家人被排擠；甚至人在牢裡面臨死刑威脅時，卻突然聽到「雙胞胎女兒、媽媽被殘忍的謀殺，一個女兒重傷，生死未卜」，他反問「下半生，你要怎麼過？」

他更指出，兇手未抓到、真相無法公布，唯一能確定的是「政府派了一堆人在你家附近埋伏跟監」，但兇手卻能「宛如入無人之地」闖入行凶，令人不寒而慄，「這是滅門血案，不是福爾摩斯辦案，好嗎？任何人，都不該拿別人的悲劇，拿著饅頭沾血吃。」

質疑出資者動機「明知會冒犯還倖存的人」

他也質疑，明知案件仍無真相、也沒有原諒的前提下，仍要用影劇形式回溯悲劇，出資者到底想要什麼？呂秋遠點名出資方是「費思兔文化娛樂股份有限公司」，資本額僅3萬元，老闆蘇敬軾曾在中國百勝體系任高層，退休後以3萬元在台灣成立公司；而該公司代表作《幻術》曾影射319槍擊案。

他也提到導演徐琨華是「當年一手遮天的警備總部發言人徐梅鄰的孫子」，雖說祖父背景不必然限制孫子拍政治片，但仍直言「挑一個還沒抓到真兇，而且警備總部難以卸責的悲劇來拍攝，有必要嗎？可以嗎？適當嗎？」

不該以冒犯別人、污衊悲劇，當作影視劇題材

呂秋遠更感嘆，許多人已不知道林義雄、也不知道這起滅門悲劇有多可怕，忍不住喊話，「欸，才過了46年，當年經歷過、聽說過這件事的人，只是老了，不是死了，好嗎？」他認為這部片「根本不該拍攝」，因為言論與藝術自由不該建立在「冒犯別人、污衊悲劇」之上，演員面對這類題材更應「慎之又慎、哀矜勿喜」。

最後，他也點名演員李千娜的說法讓他難以接受，引用對方談到拍片可能「重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」呂秋遠聽完怒轟，「一件滅門慘案，你們拿來當福爾摩斯辦案、當作拍戲娛樂的題材，其實沒那麼嚴重，沒那麼恐怖？」並以一句話收尾，「你是聽到血落下的聲音吧！」