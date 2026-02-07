《世紀血案》還會上映嗎？網反應一面倒...曝2關鍵：沒看的價值

▲許多網友直呼要抵制《世紀血案》。（圖／記者周宸亘攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等演員主演的電影《世紀血案》，因傳出劇組未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，因此電影尚未上映，已掀起一波抵制潮，而李千娜的言論，也引發眾人不滿。就有網友拋問，《世紀血案》還可能上映嗎？

改編歷史慘案 李千娜：重啟可能會翻整事件

《世紀血案》以懸而未解的「林宅血案」為核心，試圖重啟調查視角。李千娜在記者會上表示，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」

一票喊抵制！網友問：電影還可能上映嗎？

這名網友在PTT的movie板上，以「世紀血案還有可能上映嗎」為標題發文，表示該電影還未上映，就因演員失言而被炎上，甚至出現抵制聲音。不過原PO查詢後發現，該片原本預計2027年上映，會不會到了那時候，很多人已經忘了爭議？還是有可能怕票房差就不上映了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能找不到發行商，就算獨立發行也沒有戲院敢上」、「誰想賠錢就去上啊」、「這部電影真的蠻奇怪，一來沒跟現在還活著的當事人做田野調查，也沒有獲得同意，而且連開鏡都沒有消息，莫名就殺青了，保密成這樣超級奇怪吧？我不覺得有發行商會想買」、「就說哪個電影院敢播映絕對被炎上抵制」、「誰跟你說會忘記，這爭議已經跟著李千娜一輩子了」。

也有網友直呼，「沒有取得林義雄同意就拍，根本無尊重，爛人拍爛貨」、「沒有同理心的人會拍出什麼好電影」、「真人真事的凶案電影一來要忠實呈現禁帶錯誤風向，二來也要如許多人提及需獲得家屬同意，以示對死者與其家人的尊重，這兩點做不到，這部作品就沒有看的價值」。