林宅血案「可能沒那麼嚴重」？　她批李千娜：包掉全部恐怖的額度

▲李千娜。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等演員主演的電影《世紀血案》，因傳出劇組未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，因此電影尚未上映，已掀起一波抵制潮，而李千娜的言論，也引發眾人不滿。財經網美胡采蘋對此直言，李千娜在記者會上的言論，「包掉全部恐怖的額度」。

改編歷史慘案 李千娜：重啟可能會翻整事件

《世紀血案》以懸而未解的「林宅血案」為核心，試圖重啟調查視角。李千娜在記者會上表示，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」

祖孫三人遭殺害！她嘆讓人憂鬱

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，林宅血案最可怕的，「就是一個人到底要怎麼樣才能讓自己活下去。」她提到，當事人身處法庭受審，母親與三個女兒卻在二二八當天遭殺害，僅一人生還。胡采蘋認為，當事人一生都要承受是否害死母親的質問，這種無法回報親恩的痛苦，她根本想都不敢想，因為想了之後，可能會憂鬱很久。

李千娜言論引發不滿，她諷：包掉全部恐怖的額度

胡采蘋接著提到，沒想到事件過了四十年，近期卻發生另件恐怖的事，「有妙齡花樣女子，一臉無辜，指稱一個人在軍事法庭受審、全家在二二八被滅門，如果你知道真正的真相，真相可能沒有那麼嚴重，沒有那麼恐怖」。對此，胡采蘋直呼，2026年不用看恐怖片，「李千娜一人包掉全部恐怖的額度」。

貼文曝光後，不少網友也留言表示，「他們全劇組都應該要道歉」、「她也是擋箭牌之一，該譴責的還有背後出資者，還有整個團隊」、「全力抵制！包括演員，導演」、「無知的發言！抵制電影、演員！馬上把我播放清單裡，李小姐的歌全刪掉」、「抵制李電影、拒聽李歌曲、拒看李YouTube」、「完全不能理解她這種發言的立足點是怎麼產生的」。