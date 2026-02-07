老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻：可不是倉鼠

▲北捷車廂驚見老鼠入侵。（圖／網友kyeh318授權使用）

台北市大安區近日出現漢他病毒死亡病例，後來有網友乘坐台北捷運時，發現車廂內竟有老鼠出沒，引發關注。台北捷運事後發布新聞稿，表示經研判，老鼠是「由旅客背包竄出」。只是此說法，就再度掀起熱議，不少網友都直呼，「怎麼判定的？是有監視器畫面嗎？跑出來的是溝鼠可不是倉鼠」、「誰會在背包放老鼠」。

1月23日老鼠亂竄！研判從旅客背包竄出

台北捷運公司在官網發布新聞稿，針對網友反映車廂出現老鼠，經調閱錄影畫面，依據老鼠足跡往前追蹤，確認老鼠是在列車行進間由上方掉落至地面，「研判係由旅客攜帶的背包或提袋中竄出」。

落實三不政策 針對大安區車站消毒

北捷表示，他們將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，啟動全路線列車的清潔與消毒作業，阻絕外部鼠源。此外，因應漢他病毒防疫，北捷自2月1日起已完成大安區周邊11個車站的環境消毒。針對站內商店，也嚴格要求維持整潔、密封食品。

不過對於老鼠「由旅客背包竄出」的說法，一票網友則表示，「要這樣講的話，不就承認台北市的老鼠已經多到到處都有連一般民眾背包都能帶一隻當伴手禮」、「誰包包裡會有老鼠？要也是在廚師帽裡吧（X）」、「從背包逃出來的？你以為是小倉鼠嗎」、「是把寵物鼠和陰溝裡的老鼠混為一談嗎」。律師林智群也在臉書直呼，「這個結論很萬安」。

但也有網友表示，「其實也很難說，畢竟我同事真的有把蟑螂從家裡帶到公司去，大家親眼看到大蟑螂從包包爬出來」、「我有同樣事情，聽過一個朋友說她到公司準備要從她的包包拿三明治出來吃，發現她的包包有一隻老鼠，她自己還嚇到，我也是懷疑是她從家裡帶出去的，因為她家裡有很多老鼠」。