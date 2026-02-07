　
國際

川普PO歧視影片「歐巴馬夫婦變猴子」！　刪文拒道歉：我沒犯錯

▲▼川普夫妻與歐巴馬夫妻。（圖／路透）

▲ 川普社群帳號PO出針對歐巴馬夫妻的種族歧視貼文。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普社群帳號6日分享一段涉及種族歧視的影片，內容以AI技術將前總統歐巴馬夫婦的臉部合成在跳舞的靈長類動物身上，引發各界強烈批評。白宮在貼文發布約12小時後刪除影片，而川普本人雖譴責內容但拒絕道歉，強調「我沒有犯錯」。

白宮稱「幕僚誤發」急刪影片　內容涉選舉舞弊不實主張

綜合《路透》等外媒，這段川普Truth Social帳號分享的影片主要宣傳2020年大選舞弊的不實說法，片尾穿插明顯以AI生成的畫面，將歐巴馬夫婦描繪成猴子形象。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）起初聲稱這只是「網路迷因」，但隨著批評聲浪擴大，官方改口稱是白宮幕僚誤發，現已撤下影片。

川普辯稱「沒看完」只看前半段　堅拒道歉稱沒犯錯

川普當晚向媒體解釋，他只看了影片前半段有關投票舞弊的部分，「我沒有全部看完，只看了開頭部分，內容其實是有關投票機器舞弊，說明它有多腐敗、噁心。後來我就交給其他人處理，通常他們會全部看完，但我猜這次他們沒有。」

當被問及是否譴責影片時，川普回應，「我當然有」，但堅決不願道歉，「我沒有犯錯。我的意思是我要看很多東西，成千上萬的內容。」

共和黨內部炸鍋　非裔參議員痛批「最種族歧視行為」

這起爭議也在共和黨內部引發震盪，南卡羅來納州非裔參議員史考特（Tim Scott）發文痛批這是「白宮最種族歧視的行為」，要求總統刪文。多名共和黨議員私下聯繫白宮表達關切，川普盟友、非裔牧師伯恩斯（Mark Burns）更呼籲開除相關幕僚。

民權團體全國有色人種協進會（NAACP）主席強生（Derrick Johnson）譴責影片「公然種族歧視、令人作嘔」，更警告「選民投票時會記得這件事」。歐巴馬夫婦發言人則拒絕對此置評。

02/05 全台詐欺最新數據

02/05 全台詐欺最新數據
432 3 1499 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／李千娜道歉了！　片酬全捐
《世紀血案》還會上映嗎？　網反應一面倒
快訊／簡嫚書道歉：身為演員被欺騙！　還原接演過程
寒流凍全台！「最冷時刻」局部低溫剩6度
人瑞閃婚看護！律師一看「證人身分」坦言唯一解法

