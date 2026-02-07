男帶毒品被抓豬隊友開直播笑他　下一秒也被「浩克警」逮捕

▲李男到警局領取公文遭拘，攜帶毒煙彈當場遭警方上銬逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，日前與友人騎車到派出所領取法院文書時，因涉嫌妨害自由案，遭警方持拘票帶回派出所後，經確認身分當場遭練健身、有粗大「浩克臂」的警員上銬逮捕，附帶搜索時又在他身上搜出喪屍煙彈，結果同行友人竟開直播取笑，警方隨後也在友人身上查獲喪屍煙彈，連同帶入警局偵辦。

據了解，住在新北市中和的43歲李姓男子，因涉嫌妨害自由罪遭警方鎖定，並向新北地檢署申請拘票；本週二（3日）李男騎車帶著友人43歲程男，到中和景安派出所領取法院文書，在值班台表明身分後，值班警員一眼認出李男為待拘提對象，經確認後出示拘票當場將其上銬逮捕，並在身上搜出毒煙彈。

▲李男到警局領取公文，因他案遭拘提又在身上搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

陪同李男一起前來的程男見狀，竟拿出手機在派出所前撥打視訊電話，向其他友人嘲笑李男「自投羅網」，引起其他警員注意，隨即上前盤查身分，沒想到又搜出依託咪酯煙彈及吸食器，連同逮捕偵辦。

而李男剛騎車，經唾液篩檢呈陽性反應涉嫌毒駕，警方依公共危險當場移置保管車輛，並吊扣牌照，隨後依毒品罪將李男及程男移送新北地檢署偵辦。

▲李男因騎車來警局，因涉嫌毒駕機車遭移置保管。（圖／記者陸運陞翻攝）