櫻花妹15歲畸戀「同學爸爸」！不倫6年遭甩　縱火燒光男友家

▲日本一名女子國中時期就與同學父親發展出不倫戀，2025年雙方發生爭執後，縱火燒毀男方住家。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大分縣玖珠町一名年僅21歲的女子，因不滿遭國中同學父親冷落，竟點燃對方住處倉庫內的棉被，導致整棟2層樓公寓付之一炬。大分地方法院3日首次公開審理此案，被告當庭認罪，也意外曝光了這起縱火悲劇背後的不倫戀。

根據《大分放送》報導，起訴書指出，來自大分縣玖珠町的21歲女性被告2025年5月在當地一棟2層樓公寓內犯案。她持打火機點燃1樓倉庫中的暖爐棉被，火勢迅速蔓延，最終造成整棟公寓全毀。被告在法庭上對檢方指控的現住建造物等放火罪供認不諱，並未提出任何辯駁。

檢方在開庭陳述中披露此案的驚人內幕，原來被告早在國中時期便與同班同學的父親相識，雙方後來發展出不倫關係。案發前，兩人曾因故發生激烈爭執，被告覺得自己遭到同學父親背叛拋棄，決定對這名男子展開報復，於是便蓄意縱火。

辯護律師則在法庭上為被告求情，強調這起犯行並非經過縝密規劃的預謀行為，而是在情緒失控下的突發性犯罪。辯方特別指出，被告曾被診斷患有自閉症譜系障礙，懇請法官在量刑時將被告的精神狀況列入考量因素。