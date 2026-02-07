一上午「燙」20多人　吉林理髮廳成為「花椰菜工廠」

▲吉林一間理髮廳一早上「燙」了20多位老太太 。（圖／翻攝 五點視頻）

記者任以芳／綜合報導

隨著農曆新年將至，大陸吉林一位理髮廳老闆在社群平台上分享了一段令人哭笑不得的影片。影片顯示，臨近過年，當地的老太太們集體出動燙頭髮，小小店面僅一上午的時間就接客超過20人，理髮師忙到腳不沾地。畫面中一排排捲好頭髮的阿姨們坐在一起，被網友形容是「一屋子待拆的西蘭花菜」，這場壯觀的燙髮盛況意外引發網路熱議，展現出長輩們迎接新年的熱情與愛美儀式感。

陸媒釋出畫面顯示，位於吉林一間小理髮店被擠得水洩不通，阿姨們排排坐，有的正準備上捲子，有的正在機器下加熱，還有不少人已拆下髮捲等著最後定型。現場煙霧繚繞，交織著藥水味與吹風機的嗡嗡聲，場面熱鬧得宛如菜市場趕集，充滿了濃厚的新年備戰氛圍。

理髮師們更是忙到快分身乏術，手上外捲髮捲的動作不敢有絲毫停頓，還得隨時注意加熱儀器的運作狀況。有師傅苦笑表示，這份工作非常考驗體力，如果不夠快、體力不夠好，一天下來手臂幾乎都要報廢。

儘管勞累，理髮師仍不敢馬虎，因為來店裡的阿姨們全是「懂行」的老顧客，對於捲度夠不夠蓬、燙得好不好，一眼就能看出優劣，完全糊弄不得。

▲大陸東北老太太過年儀式感。（圖／翻攝 五點視頻）

超有趣畫面迅速在大陸社交平台傳開，許多年輕網友形容「西蘭花菜大軍出沒」，西蘭花也是只指阿姨們燙髮時滿頭捲子的造型，遠看極像綠色花椰菜的頂部，是大陸網路上的流行幽默用語。這股燙髮熱潮背後，反映出大陸老一輩對於過年傳統的高度重視和迎接春節必備愛美儀式感。

目前這類「花椰菜大軍」出沒理髮廳的現象在大陸各地頻頻上演。雖然理髮師忙到體力透支，但看到顧客們滿意地帶著新造型離開，也成了年節期間特有的職場趣味。這股老派的時尚追求，已成為過年前夕大街小巷中最具生命力的一道風景線。