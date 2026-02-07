　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一上午「燙」20多人　吉林理髮廳成為「花椰菜工廠」

▲▼ 機器人練舞、一早上趟二十個老太太、懸賞金五十元被譏笑 。（圖／翻攝 河南衛視、五點視頻、瀟湘晨報）

▲吉林一間理髮廳一早上「燙」了20多位老太太 。（圖／翻攝 五點視頻）

記者任以芳／綜合報導

隨著農曆新年將至，大陸吉林一位理髮廳老闆在社群平台上分享了一段令人哭笑不得的影片。影片顯示，臨近過年，當地的老太太們集體出動燙頭髮，小小店面僅一上午的時間就接客超過20人，理髮師忙到腳不沾地。畫面中一排排捲好頭髮的阿姨們坐在一起，被網友形容是「一屋子待拆的西蘭花菜」，這場壯觀的燙髮盛況意外引發網路熱議，展現出長輩們迎接新年的熱情與愛美儀式感。

陸媒釋出畫面顯示，位於吉林一間小理髮店被擠得水洩不通，阿姨們排排坐，有的正準備上捲子，有的正在機器下加熱，還有不少人已拆下髮捲等著最後定型。現場煙霧繚繞，交織著藥水味與吹風機的嗡嗡聲，場面熱鬧得宛如菜市場趕集，充滿了濃厚的新年備戰氛圍。

理髮師們更是忙到快分身乏術，手上外捲髮捲的動作不敢有絲毫停頓，還得隨時注意加熱儀器的運作狀況。有師傅苦笑表示，這份工作非常考驗體力，如果不夠快、體力不夠好，一天下來手臂幾乎都要報廢。

儘管勞累，理髮師仍不敢馬虎，因為來店裡的阿姨們全是「懂行」的老顧客，對於捲度夠不夠蓬、燙得好不好，一眼就能看出優劣，完全糊弄不得。

▲▼ 機器人練舞、一早上趟二十個老太太、懸賞金五十元被譏笑 。（圖／翻攝 河南衛視、五點視頻、瀟湘晨報）

▲大陸東北老太太過年儀式感。（圖／翻攝 五點視頻）

超有趣畫面迅速在大陸社交平台傳開，許多年輕網友形容「西蘭花菜大軍出沒」，西蘭花也是只指阿姨們燙髮時滿頭捲子的造型，遠看極像綠色花椰菜的頂部，是大陸網路上的流行幽默用語。這股燙髮熱潮背後，反映出大陸老一輩對於過年傳統的高度重視和迎接春節必備愛美儀式感。

目前這類「花椰菜大軍」出沒理髮廳的現象在大陸各地頻頻上演。雖然理髮師忙到體力透支，但看到顧客們滿意地帶著新造型離開，也成了年節期間特有的職場趣味。這股老派的時尚追求，已成為過年前夕大街小巷中最具生命力的一道風景線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　45人喪命
快訊／劇中演施明德！　黃河道歉爆：劇組稱家屬拒訪
總監夫人激戰車友被偷拍　全家族收到性愛片
撞死騎士落跑！　惡劣畫面曝
6.4億運動中心淪家具賣場！議員轟離譜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一上午「燙」20多人　吉林理髮廳成為「花椰菜工廠」

美指控中國秘密核試　籲納入新軍備控制條約

影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

中國科技在21世紀大爆發？楊振寧30年前預言正在成為現實

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

一上午「燙」20多人　吉林理髮廳成為「花椰菜工廠」

美指控中國秘密核試　籲納入新軍備控制條約

影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

中國科技在21世紀大爆發？楊振寧30年前預言正在成為現實

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

南台科大串聯國科會科普計畫　綠電草地音樂會走進永康社區

住進雲海裡！阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

徐若熙首用經典賽用球練投　若對戰大谷翔平將「灌注靈魂」

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

「最帥天菜舞者」車炫承白血病痊癒了！「頭髮長出來」現身時裝週

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」　6家機票優惠一次看

新年禮盒不用傷腦筋　實用不失禮「過年送禮指南」搞定所有年齡層

上屆只能躲宿舍偷看　孫易磊這次圓夢和「大沙」一起打經典賽

辣妹KTV廁所遭淫男侵犯！麻吉目睹幫壓制　舔吻摸胸下場曝光

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

大陸熱門新聞

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

遭諷！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A

摔倒發現蟲草　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸青年改抱「新三金」投資術圈粉2100萬人

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

中國陸科技在21世紀大爆發？楊振寧30年前預言正實現

部分日系電視品牌「6成中資化」　

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

陸乘客收到短信「坐飛機前量體重」

影／機器人大軍與少林學員「集體」練武

陸官方直指挪威3國安機構「想像」中國威脅論

更多熱門

相關新聞

桃園神社新春活動　初四發馬年福錢

桃園神社新春活動　初四發馬年福錢

迎接2026年農曆新春，桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動，結合祈福儀式、日式藝能演出、市集與互動體驗，邀請民眾走進神社走春參拜，為新的一年討個好兆頭。

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1招」化解尷尬

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1招」化解尷尬

小時候「收紅包600元嫌小氣」！長大包200就心痛

小時候「收紅包600元嫌小氣」！長大包200就心痛

台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

關鍵字：

燙髮理髮廳吉林過年西蘭花

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面