生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上最狂拔蘿蔔尾牙！台電彰化2千人下田　萬根蘿蔔瞬間掃空

▲台電彰化區處舉行拔蘿蔔活動。（圖／台電提供）

▲▼台電彰化區處舉行拔蘿蔔活動。（圖／台電提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台電彰化區處今（7）日上午舉辦一年一度的「好采頭」田野健行暨拔蘿蔔活動，這項已持續27年的傳統，今年特別與返鄉青農合作，吸引超過兩千名員工及眷屬熱情參與，更在短短一小時內將田裡約一萬條蘿蔔採收一空。現場洋溢歡笑與活力，大人小孩一起彎腰拔蘿蔔，為即將到來的農曆新年討個吉祥好兆頭。

這場被員工暱稱為「千人拔蘿蔔尾牙」的活動，起源於二十多年前蘿蔔價格慘跌，台電為協助農民穩定收入，開始以契作方式收購蘿蔔，並邀請員工下田體驗採收。沒想到活動大受歡迎，逐漸成為彰化區處每年春節前的固定盛事，更被視為另類的尾牙傳統。

▲台電彰化區處舉行拔蘿蔔活動。（圖／台電提供）

台電彰化區處處長王花蘭表示，今年適逢台電成立80週年，而彰化區處也用27年的時間，透過這項活動深耕在地。她強調「台電不只點亮臺灣的燈，更希望走入田野，用行動支持在地農業，與農民並肩前行。」

今年活動的一大亮點，是台電與嘉義大學農業經營管理學系畢業的返鄉青農黃子騰合作，進行契約耕作。台電表示，透過契作不僅能穩定農民收益，今年更結合青年農民的專業管理知識，提升蘿蔔品質，同時實際鼓勵年輕人返鄉從農，為傳統產業帶來創新思維。

▲台電彰化區處舉行拔蘿蔔活動。（圖／台電提供）

契作面積5分地，較去年擴大，採收的白玉蘿蔔超過一萬條。台電員工笑說，多年下來「許多台電人都學會自己做蘿蔔糕了」，因為新鮮蘿蔔正是製作應景年菜蘿蔔糕的最佳材料不少員工是全家出動親手採收，一方面運動舒展身心，同時也讓下一代體驗農事、理解食物得來不易。

現場雖有提供提袋，但許多「內行」的參與者自備大型袋子，將新鮮蘿蔔裝滿帶回家。透過空拍畫面可見，廣闊的蘿蔔田裡遍布彎腰採收的身影，拔起蘿蔔時的笑容與成就感，成為冬日田園最動人的風景。

王花蘭表示，未來將持續這項優良傳統，深化與社區、學校及農民的互動，把這份支持農業、親近土地的正能量傳承下去，真正實踐「一度電點亮無限」的企業精神。

▲台電彰化區處舉行拔蘿蔔活動。（圖／台電提供）

