政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／下屆新竹縣長最想投誰？　徐欣瑩32.3%、鄭朝方27.3%

▲▼竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）

▲竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2026新竹縣長初選，藍委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢捉對廝殺激烈，綠營方面則以竹北市長鄭朝方參選機率最高。根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，若這三位要參選，民眾會投給誰？徐欣瑩拿到32.3%支持率最高，鄭朝方獲27.3%支持，陳見賢則是16.5%。至於下一屆竹縣長是否願意再給國民黨做，也有41%的民眾支持。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，當問及「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新竹縣長？」鄭朝方獲得最高的46.2%，第二則是徐欣瑩有38.7%民眾支持，第三是陳見賢的29.5%。

民調問到「今年就要選舉新竹縣長，如果以下這3位參選，您可能會投給誰？」徐欣瑩有32.3%，鄭朝方27.3%，陳見賢則是16.5%。此外，對於「新竹縣長楊文科7年多以來的整體施政表現是滿意、或不滿意？」，有17.1%很滿意、40.8%有點滿意、21.2%有點不滿意、10.9%很不滿意。

交叉分析顯示，徐欣瑩在多個關鍵族群中具備相對優勢，包括 20至29歲、40至49歲、50至69歲選民、具專科、研究所學歷族群。民進黨的可能參選人鄭朝方則在30至39歲、具大學學歷族群領先徐欣瑩。

另，民調也問到，「您覺得下一屆新竹縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長、或是可以換成民進黨做做看，對新竹縣未來的發展可能比較好？」有高達41.0% 民眾要給國民黨繼續做縣長、30%民眾希望換成民進黨做做看、29.0%未明確回答。

該份民調調查時間為2026年2月4日至2月5日。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，並由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。抽樣設計：以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。

該份民調成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新竹縣政府民政處公布2025年12月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。

更多新聞
卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

疾呼「台灣之盾」保護中華民國　管碧玲酸李貞秀：簡單的道理應該懂

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

國民黨台中市長初選之爭，隨著黨中央一紙公佈民調日期的聲明，從「姐弟之爭」演變成「火車對撞」。原定3月底進行的民調，因違反雙方簽署的保密協議而提前曝光，引發立法院副院長江啟臣罕見動怒，發出嚴正聲明痛批黨中央毀約。這場茶壺裡的風暴，不僅暴露了國民黨高層協調機制的失靈，更在網路社群上引發了一面倒的基層焦慮。

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

台灣「政治焦慮」全球最嚴重！美國33%排第二

