美麗島民調／下屆新竹縣長最想投誰？　徐欣瑩32.3%、鄭朝方27.3%

▲竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

國民黨2026新竹縣長初選，藍委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢捉對廝殺激烈，綠營方面則以竹北市長鄭朝方參選機率最高。根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，若這三位要參選，民眾會投給誰？徐欣瑩拿到32.3%支持率最高，鄭朝方獲27.3%支持，陳見賢則是16.5%。至於下一屆竹縣長是否願意再給國民黨做，也有41%的民眾支持。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，當問及「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新竹縣長？」鄭朝方獲得最高的46.2%，第二則是徐欣瑩有38.7%民眾支持，第三是陳見賢的29.5%。

民調問到「今年就要選舉新竹縣長，如果以下這3位參選，您可能會投給誰？」徐欣瑩有32.3%，鄭朝方27.3%，陳見賢則是16.5%。此外，對於「新竹縣長楊文科7年多以來的整體施政表現是滿意、或不滿意？」，有17.1%很滿意、40.8%有點滿意、21.2%有點不滿意、10.9%很不滿意。

交叉分析顯示，徐欣瑩在多個關鍵族群中具備相對優勢，包括 20至29歲、40至49歲、50至69歲選民、具專科、研究所學歷族群。民進黨的可能參選人鄭朝方則在30至39歲、具大學學歷族群領先徐欣瑩。

另，民調也問到，「您覺得下一屆新竹縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長、或是可以換成民進黨做做看，對新竹縣未來的發展可能比較好？」有高達41.0% 民眾要給國民黨繼續做縣長、30%民眾希望換成民進黨做做看、29.0%未明確回答。

該份民調調查時間為2026年2月4日至2月5日。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，並由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。抽樣設計：以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。

該份民調成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新竹縣政府民政處公布2025年12月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。