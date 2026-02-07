中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國外交部發言人林劍呼籲立陶宛政府，「回到恪守一個中國原則的正確軌道」。對此，我外交部今（7日）回應，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其狂妄指點他國政府外交決策。

2025年9月上任的立陶宛總理魯吉尼涅日前受訪時直指，前政府准許設立「台灣代表處」是個錯誤，此話雖引來立陶宛國會議員不同聲音的反彈聲浪，不過，中國外交部發言人林劍藉此對立陶宛政府喊話，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來。

我外交部則於今日回應，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。外交部指出，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場。

外交部進一步說明，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

此外，外交部砲轟，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

外交部強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作，而各國有自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉，我國也將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。