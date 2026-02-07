　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國科技在21世紀大爆發？楊振寧30年前預言正在成為現實

▲▼諾貝爾物理學獎得主楊振寧。（圖／北京清華大學）

▲諾貝爾物理學獎得主楊振寧享嵩壽103歲，生前預言「中國科技在21世紀晉升國」正在逐步實現。（圖／北京清華大學）

文／香港01

回首30年前，大陸科技實力與西方存有巨大落差，大眾對其前景普遍缺乏信心。然而，諾貝爾物理學獎得主楊振寧當時便展現前瞻視野，對大陸於21世紀晉升世界級科技強國持「絕對樂觀」立場。隨著時間推移，大陸從高度依賴海外技術的發展中國家，轉型為工業與科技全方位進步的強權，楊振寧當年的驚人預測正逐步轉化為現實。

時間回到30年前，如果有人說「到了21世紀中葉，中國極可能成為一個世界級的科技強國」，估計許多對中國科學現狀有所了解的人是不會相信。但如果說這話的人是現代華人世界最傑出科學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧時，恐怕令人吃驚。

30年前的中國，儘管實施改革開放已經10多年，經濟社會面貌正在快速發生變化，人民生活水平明顯提升，但總體上仍是一個落後的發展中國家，十分依賴從海外引進的技術，工業品的質量普遍偏低，科技發展水平與西方國家存在較大差距。然而正是在當時許多人因中西方的巨大發展差距而缺乏信心的時候，長期在美國從事研究的楊振寧對中國科技在二十一世紀的發展持「絕對樂觀」的態度。30年後的今天，中國在工業和科技領域的全方位進步，正讓楊振寧的預測成為現實。

30年前，楊振寧在《近代科學進入中國的回顧與前瞻》的文中梳理和分析了近代科學在中國的發展歷程。楊振寧認為，從1400年開始，中國科技逐漸落後於西方；到了1600年，中國抗拒引入西方思想，甚至在驕傲心理的作用下簡單以為西方的學問原來是自古中國傳去的，一度提出「西學中源」；直到1840年的鴉片戰爭後，中國開始舉步維艱地引入現代科學；1900年後，中國開始急速引進現代科學，但涉及科學的人數仍然不多，涉及科學的層面仍然不多，缺乏工業基礎支持研究與發展，連年的戰禍導致研究工作缺乏穩定的政治經濟環境；1950年新中國建立之後，現代科學終於在中國「本土化」，中國開始加入國際科技競賽。

在30年前的楊振寧看來，歷史長流必然有長遠因素，有四個因素對21世紀的中國科技發展起決定性的作用。一是人口眾多的中國擁有千百萬極聰明的青年。二是儒家文化注重忠誠，注重家庭人倫關係，注重個人勤奮和忍耐，重視子女教育，有利於培養出一代又一代勤奮而有紀律的青年。三是對科技重要性的認識已經成為全民共識。四是1978年起，中國經濟猛進，在21世紀必會成為世界工業強國之一。

楊振寧寫道：「也許有人會說中國將會有政治問題：領導更替的危機，意識形態的危機，貧富不均的危機，外交危機等等。不錯，無可避免很多這類問題都會發生。但是試看一下20世紀的中國：兩次大革命、軍閥混戰、日本入侵、朝鮮戰爭、災難性的『文化大革命』等等，都是大危機。可是這些危機沒有一個阻止了中國在這個世紀科技上的卓越飛躍。為什麼？因為做科學工作其實並不困難。

▲▼ 2017年11月1日，在北京大學，諾貝爾獎獲得者楊振寧在西南聯合大學建校80周年紀念大會上致辭。（圖／翻攝新華社）

▲ 2017年11月1日，在北京大學，諾貝爾獎獲得者楊振寧在西南聯合大學建校80周年紀念大會上致辭。（圖／翻攝新華社）

必要的條件只是上面所講的四項，可以概括為才幹、紀律、決心與經濟支援。中國在這個世紀已經具備了前三項條件，到了下一個世紀將四者俱備。所以我的結論是，到了21世紀中葉，中國極可能成為一個世界級的科技強國。」誠如斯言，伴隨改革開放以來的經濟騰飛，中國工業和科技快速發展，時至今日，中國被英國《經濟學人》稱為科學超級大國，在科技領域尤其是應用科學領域具有全球影響力。

楊振寧在30年前的預測是着眼於長遠因素，關注的是以50乃至100年為時間尺度的趨勢。這確實是有道理，他當年的預言已經得到證實，他說的才幹、紀律、決心與經濟支援因素，在今後仍會成立。某種程度上講，科技發展水平與一個國家的現代化進程存在密切關聯。中國現代化起步晚，剛開始充滿坎坷，1949年才實現主權獨立和統一，1978年才大幅推進市場化、工業化、城鎮化，把科學技術視作第一生產力，下大力氣發展現代科學教育，但所幸的是，1978年以來中國發展速度非常快，這意味着積累多年的中國科技事業有望在今後量變引起質變。

中國是一個有着深厚文明傳統和抱負的國家，曾經的發展水平一度走在世界前列，直到15世紀、16世紀左右才開始逐漸落後。在1840年鴉片戰爭的強烈刺激下，中國人開始懂得科技在現代世界的關鍵意義。中國錯過第一次科技革命，在第二次科技革命時國家內憂外患，在第三次科技革命興起之初國家被極左政治嚴重拖累，改革開放後才迅速引入和學習西方科技成果。現在中國是有史以來距離科技革命最近一次，能否在以AI為代表的新一輪科技革命中抓住機遇，直接關乎國運。

楊振寧說的四個因素仍舊在起作用，但如果希望能儘可能創造有利於科技發展的環境，還可以繼續努力。一是繼續推動經濟健康發展，既讓經濟進步成為科技發展的後盾，又讓科技進步的成果公平惠及全民。二是改進教育和科學體系，在打擊腐敗、打破學術小圈子的同時努力營造鼓勵創新、公平、開放、包容、人盡其才的環境。假以時日，多年以來一直在努力趕超的中國相信會迎來科技大爆發的那天。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李千娜道歉了！　片酬全捐
《世紀血案》還會上映嗎？　網反應一面倒
快訊／簡嫚書道歉：身為演員被欺騙！　還原接演過程
寒流凍全台！「最冷時刻」局部低溫剩6度
人瑞閃婚看護！律師一看「證人身分」坦言唯一解法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

中國科技在21世紀大爆發？楊振寧30年前預言正在成為現實

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

中國科技在21世紀大爆發？楊振寧30年前預言正在成為現實

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

草爺挑戰極限「台灣第一次」　神行盃四驅車衝進護國宮廟埕

中國軟硬兼施！　日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

川普PO歧視影片「歐巴馬夫婦變猴子」！　刪文拒道歉：我沒犯錯

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

大陸熱門新聞

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

摔倒發現蟲草　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

遭諷！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A

陸青年改抱「新三金」投資術圈粉2100萬人

部分日系電視品牌「6成中資化」　

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

陸官方直指挪威3國安機構「想像」中國威脅論

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

陸乘客收到短信「坐飛機前量體重」

陸外交部回應川普力挺高市贏得眾院大選

更多熱門

相關新聞

北京八寶山舉行楊振寧告別式 民眾手持相片排長隊含淚送別

北京八寶山舉行楊振寧告別式 民眾手持相片排長隊含淚送別

諾貝爾物理學獎得主、大陸中科院院士、清華大學教授楊振寧辭世後，告別式於今（24）日上午在北京八寶山殯儀館舉行。自清晨起，許多北京市民、學者和清華大學學生及校友紛紛自發前往，手持相片與鮮花排隊進入告別式現場送別，場面莊嚴肅穆而哀傷。

楊振寧告別式傳在八寶山舉行

楊振寧告別式傳在八寶山舉行

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

關鍵字：

楊振寧

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

國際名模「陳屍家中」得年21歲

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

警替女免罰單　事後一起進房5小時

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面