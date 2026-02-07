　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廚師超斜槓！經營時尚會館搞色情摸龍筋　判刑還被勒令歇業

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲某時尚會館暗藏情色經營負責人判刑勒令停業。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一家「時尚會館」因涉嫌媒介、容留女子與男客進行「半套」性交易，並從中抽成牟利，經警方查獲後，負責人遭判有期徒刑2月，近日再被依《社會秩序維護法》裁定該會館勒令歇業。

根據法院判決書指出，張姓男子自去年3月起，擔任某時尚會館實際負責人，並聘僱一名櫃台人員共同經營。兩人涉嫌共同容留多名女子在會館包廂內，向男客提供俗稱「半套」的猥褻性服務。

該會館的計價方式以90分鐘為一節，每次收費1,700元，會館從中抽取700元，其餘歸小姐所得。警方於去年7月12日持搜索票查獲該會館，現場查扣相關證物，並帶回負責人、員工、小姐及男客進行偵訊。

案經彰化地檢署提起公訴，臺灣彰化地方法院審理，法官認定張男觸犯《刑法》第231條第1項前段的「圖利容留猥褻罪」，因其坦承犯行，最終判處有期徒刑2個月，得易科罰金，同時併科罰金1萬元，並沒收其犯罪所得1萬6千元。

法官在判決理由中指出，張男的行為敗壞社會善良風氣，但考量他坦承犯行、擔任廚師的經濟狀況及家庭背景等因素，因而量處上述刑度。

在刑事判決確定後，警方隨即依據《社會秩序維護法》第18條之1第1項規定，將該案移送法院，聲請對該「時尚會館」裁定勒令歇業。

彰化地方法院審理，張男既是該會館的商業登記負責人，且所犯妨害風化罪已經法院判刑確定，若容許該處所繼續經營，將對周邊治安與社會秩序造成負面影響，因此有必要勒令其歇業，以維護社區環境與善良風俗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李千娜道歉了！　片酬全捐
《世紀血案》還會上映嗎？　網反應一面倒
快訊／簡嫚書道歉：身為演員被欺騙！　還原接演過程
寒流凍全台！「最冷時刻」局部低溫剩6度
人瑞閃婚看護！律師一看「證人身分」坦言唯一解法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男帶毒品被抓豬隊友開直播笑他　下一秒也被「浩克警」逮捕

國道3號飆速167公里硬拗拒罰　法院打臉：確實超速處分無誤

廚師超斜槓！經營時尚會館搞色情摸龍筋　判刑還被勒令歇業

「以為被瞪」催油門巴頭揮鐵槌攔人　木工路怒症發作這下慘了

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

國小3姊妹遭獸父凌虐！7年性侵猥褻175次　法官重判663年9月徒刑

台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

快訊／彰化八堡圳男子不明原因落水　消防急關匣門搜救中

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

男帶毒品被抓豬隊友開直播笑他　下一秒也被「浩克警」逮捕

國道3號飆速167公里硬拗拒罰　法院打臉：確實超速處分無誤

廚師超斜槓！經營時尚會館搞色情摸龍筋　判刑還被勒令歇業

「以為被瞪」催油門巴頭揮鐵槌攔人　木工路怒症發作這下慘了

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

國小3姊妹遭獸父凌虐！7年性侵猥褻175次　法官重判663年9月徒刑

台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

快訊／彰化八堡圳男子不明原因落水　消防急關匣門搜救中

卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

草爺挑戰極限「台灣第一次」　神行盃四驅車衝進護國宮廟埕

中國軟硬兼施！　日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

川普PO歧視影片「歐巴馬夫婦變猴子」！　刪文拒道歉：我沒犯錯

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

社會熱門新聞

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

男突倒臥交流道匝道口　遭3車輾斃

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償敗訴

8億人瑞結婚證婚人非親友！一人是看護兒

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅

中壢家具廠大火　出動百名消防救援

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

男侵猥褻3名親生女兒　遭重判663年9月徒刑

更多熱門

相關新聞

即／彰化八堡圳男子落水　消防搜救中

即／彰化八堡圳男子落水　消防搜救中

彰化縣二水鄉今（6）日上午發生一起溺水意外，一名男子被民眾發現，不明原因掉落於三義巷旁的八堡圳內，警消接獲報案後，已立即派遣人車趕赴現場，正全力展開搜救。

春節9天年假國１「埔鹽系統」封5天！替代道路出爐　彰警1.2萬支電眼監控

春節9天年假國１「埔鹽系統」封5天！替代道路出爐　彰警1.2萬支電眼監控

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

惡保母打臉彈額頭　可憐2歲童滿臉黑青

惡保母打臉彈額頭　可憐2歲童滿臉黑青

關鍵字：

彰化時尚會館勒令歇業猥褻色情

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

國際名模「陳屍家中」得年21歲

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

警替女免罰單　事後一起進房5小時

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面