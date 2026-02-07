廚師超斜槓！經營時尚會館搞色情摸龍筋　判刑還被勒令歇業

▲某時尚會館暗藏情色經營負責人判刑勒令停業。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一家「時尚會館」因涉嫌媒介、容留女子與男客進行「半套」性交易，並從中抽成牟利，經警方查獲後，負責人遭判有期徒刑2月，近日再被依《社會秩序維護法》裁定該會館勒令歇業。

根據法院判決書指出，張姓男子自去年3月起，擔任某時尚會館實際負責人，並聘僱一名櫃台人員共同經營。兩人涉嫌共同容留多名女子在會館包廂內，向男客提供俗稱「半套」的猥褻性服務。

該會館的計價方式以90分鐘為一節，每次收費1,700元，會館從中抽取700元，其餘歸小姐所得。警方於去年7月12日持搜索票查獲該會館，現場查扣相關證物，並帶回負責人、員工、小姐及男客進行偵訊。

案經彰化地檢署提起公訴，臺灣彰化地方法院審理，法官認定張男觸犯《刑法》第231條第1項前段的「圖利容留猥褻罪」，因其坦承犯行，最終判處有期徒刑2個月，得易科罰金，同時併科罰金1萬元，並沒收其犯罪所得1萬6千元。

法官在判決理由中指出，張男的行為敗壞社會善良風氣，但考量他坦承犯行、擔任廚師的經濟狀況及家庭背景等因素，因而量處上述刑度。

在刑事判決確定後，警方隨即依據《社會秩序維護法》第18條之1第1項規定，將該案移送法院，聲請對該「時尚會館」裁定勒令歇業。

彰化地方法院審理，張男既是該會館的商業登記負責人，且所犯妨害風化罪已經法院判刑確定，若容許該處所繼續經營，將對周邊治安與社會秩序造成負面影響，因此有必要勒令其歇業，以維護社區環境與善良風俗。