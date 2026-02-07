　
社會 社會焦點 保障人權

「以為被瞪」催油門巴頭揮鐵槌攔人　木工路怒症發作這下慘了

▲陳男誤認遭瞪，持鐵鎚攔車要求下車理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方循線逮捕持鐵鎚攔車理論的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區昨天（6日）一名機車騎士，騎車經過中正路時，突然遭一名男子騎車靠近，伸手拍打安全帽，又示意靠邊停車理論，甚至拿出鐵槌企圖攻擊；嚇得騎士連忙加速離開現場，同時報案處理。警方循線，追查到該名犯嫌，男子供稱，因遭對方猛瞪才會攔車理論，鐵鎚則是工作才隨身攜帶。

據了解，從事木工的30歲陳姓男子，昨天早上8時許，騎車準備上班途中，行經新莊中正路停等紅燈時，碰巧同向往三重方向行駛的21歲柯男，停在旁邊等逮紅燈，卻被陳男誤認在瞪他，燈號轉換後追上柯男，並從後方靠近伸手拍打陳男安全帽後方，並停在前方拿出鐵槌，要柯男下車理論。

▲陳男誤認遭瞪，持鐵鎚攔車要求下車理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男因從事木工，隨身攜帶鐵鎚卻被拿來恐嚇。（圖／記者陸運陞翻攝）

柯男見狀，急忙將車往內線車道切入，並加入逃離現場，隨後心有餘悸地報警，表示無故遭人攻擊。警方隨即調閱監視器，以車追人的方式逮捕正在上班的陳男；陳男供稱，因對方經過車旁，誤認對方在瞪他，才會情緒失控動手並持鐵鎚恐嚇，警詢後依恐嚇、傷害等罪，將陳男移送新北地檢署偵辦。

新莊分局呼籲，行車糾紛應理性溝通處理，切勿因一時情緒訴諸暴力。警方對任何暴力行為均秉持「零容忍」立場，必定迅速查辦、依法嚴懲；如遇緊急或可疑情事，請立即撥打110報案專線，共同維護社會治安與交通安全。

▲陳男誤認遭瞪，持鐵鎚攔車要求下車理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲柯男急忙離開現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

