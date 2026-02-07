日本流感又燒了！確診破11萬人「是上週近兩倍」　B流占快一半

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節連假快到了，很多人都安排出國玩。日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感在短暫降溫後再度升溫，整體流行曲線明顯往上走，目前不只是A型H3N2，還混著B型流感一起來，「日本衝的比較快，台灣較緩和」。他也提醒，近期日本天氣非常寒冷，東京甚至可能下雪，「請在日本的同學注意保暖。」

林氏璧在粉專表示，根據國立健康危機管理研究機構統計，截至2月1日的一週內，全日本超過3000家醫療機構通報的流感患者人數達11萬4291人，幾乎是前一週6萬3326人的兩倍。每家醫療機構平均通報人數，從之前最低點10.35人後，已連續4週上升，本週來到30.03人，約回到前一波流行高峰的六成。

若以都道府縣來看，每家醫療機構平均患者數最高的仍集中在九州，但關東、中部甚至東北也再度上榜。包括大分縣52.48人、鹿兒島縣49.6人、宮城縣49.02人、千葉縣46.08人、埼玉縣40.68人、神奈川縣36.56人等。

「B型流感」佔比明顯增加

以東京為例，定點通報在連續3週降到10人以下後，最新一週已衝破25人，東京都多個行政區再度進入流行狀態。病毒型別方面，最近5週檢出的結果顯示，A型H3約占56%，B型流感占44%，B流比例明顯上升，「這波是混著B流而來的第二波。」

另外，川崎醫科大學教授中野貴司受NHK訪問時指出，日本去年11月曾出現過一次流感高峰，當時是以A型病毒為主。但進入新年後，檢出B型病毒的情況增加。症狀部分，B =型流感出現腹痛、嘔吐等消化道症狀，以及肌肉痠痛的頻率相對較高。他提醒大眾能落實佩戴口罩、勤洗手、避開擁擠人潮等基本的防疫措施。

至於台灣，林氏璧轉述疾管署說法指出，近期僅是緩慢上升，與日本暴增不同，春節期間「可以過個好年」，但仍需觀察開學後是否出現B流小高峰。他也補充，「B流和A流光從症狀很難區分，近期腸胃道病毒也在流行」，提醒大家赴日要多加留意。