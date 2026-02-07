純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

▲高雄阿兵哥慘遇愛情詐騙，被假冒女聲的男子騙走積蓄。（示意圖／Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名服義務役的阿兵哥小志（化名），在交友軟體遇上聲音甜美的「阿如」，兩人隔空打得火熱，小志不僅慷慨解囊，還獻上「DIY自慰片」傳情，沒想到，「阿如」竟是壯漢假扮，還夥同女室友勒索，放話要將影片寄給國防部，小志才驚覺被坑，怒報警抓這對無良男女，法院審理後，依恐嚇取財罪判趙女徒刑9月。

判決指出，這起離譜的騙局發生在2023年4月間，趙姓女子與同住的男性友人大飛（化名）因缺錢花用，竟歪腦筋動到交友軟體上，於是由大飛「男扮女聲」，透過變聲器化身正妹阿如，專找寂寞阿兵哥下手。

服役中的小志果然中招，每天沉溺在阿如的溫柔鄉中，雖然兩人從未見面，但小志聽著耳邊傳來的嬌嗔，心早就融化，得知對方經濟拮据，便三千、五千金援阿如。

兩人隔著手機螢幕交往一個月，小志為表愛意，竟大膽自拍一段自慰影片傳給對方欣賞，這段影片隨即成為趙女和大飛的勒索籌碼，趙女馬上變身「阿如的姐姐」，威脅小志，若不拿出5萬元，就把自慰片丟到《爆料公社》，還要投訴到國防部民意信箱。

可憐的小志深怕丟臉丟到國防部，前後陸續匯出7萬多元，直到戶頭被掏空，才大夢初醒向警方求援，報警抓了趙女和大飛，移送法辦。高雄地院審理時，趙女還想賴皮，推託是小志自願給錢，「不知道是恐嚇來的」。

法官查證相關事證後，狠狠打臉趙女說詞，認為她犯行明確，依恐嚇取財罪判處她有期徒刑9月，全案可上訴。至於假扮「阿如」的男子，則另案偵辦中。