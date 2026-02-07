　
社會 社會焦點 保障人權

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

▲▼ 星座,戀愛運勢,愛情,幸運日,占卜。（圖／Pexels）

▲高雄阿兵哥慘遇愛情詐騙，被假冒女聲的男子騙走積蓄。（示意圖／Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名服義務役的阿兵哥小志（化名），在交友軟體遇上聲音甜美的「阿如」，兩人隔空打得火熱，小志不僅慷慨解囊，還獻上「DIY自慰片」傳情，沒想到，「阿如」竟是壯漢假扮，還夥同女室友勒索，放話要將影片寄給國防部，小志才驚覺被坑，怒報警抓這對無良男女，法院審理後，依恐嚇取財罪判趙女徒刑9月。

判決指出，這起離譜的騙局發生在2023年4月間，趙姓女子與同住的男性友人大飛（化名）因缺錢花用，竟歪腦筋動到交友軟體上，於是由大飛「男扮女聲」，透過變聲器化身正妹阿如，專找寂寞阿兵哥下手。

服役中的小志果然中招，每天沉溺在阿如的溫柔鄉中，雖然兩人從未見面，但小志聽著耳邊傳來的嬌嗔，心早就融化，得知對方經濟拮据，便三千、五千金援阿如。

兩人隔著手機螢幕交往一個月，小志為表愛意，竟大膽自拍一段自慰影片傳給對方欣賞，這段影片隨即成為趙女和大飛的勒索籌碼，趙女馬上變身「阿如的姐姐」，威脅小志，若不拿出5萬元，就把自慰片丟到《爆料公社》，還要投訴到國防部民意信箱。

可憐的小志深怕丟臉丟到國防部，前後陸續匯出7萬多元，直到戶頭被掏空，才大夢初醒向警方求援，報警抓了趙女和大飛，移送法辦。高雄地院審理時，趙女還想賴皮，推託是小志自願給錢，「不知道是恐嚇來的」。

法官查證相關事證後，狠狠打臉趙女說詞，認為她犯行明確，依恐嚇取財罪判處她有期徒刑9月，全案可上訴。至於假扮「阿如」的男子，則另案偵辦中。

02/05 全台詐欺最新數據

432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

「有毒伴侶」常出現的3種特徵！

「有毒伴侶」常出現的3種特徵！

在感情裡，真正消耗人的從來不是吵架，而是長期被否定、被控制、被忽視的狀態，很多人身在其中卻不自覺，等到身心俱疲才發現早已被拖進一段不健康的關係，以下整理出「有毒伴侶」最常見的三個特徵，如果你正在經歷其中之一，真的該替自己按下暫停鍵，好好檢視這段感情。

《愛情怎麼翻譯？》7金句

《愛情怎麼翻譯？》7金句

為什麼近年「姐弟戀」超受歡迎？

為什麼近年「姐弟戀」超受歡迎？

曖昧期他不催告白？日網分析：這3種「等待」其實是認定妳的隱藏訊息！

曖昧期他不催告白？日網分析：這3種「等待」其實是認定妳的隱藏訊息！

Melody：女生不要去追男生，而是要讓對方被吸引

Melody：女生不要去追男生，而是要讓對方被吸引

