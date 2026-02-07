影／太魔幻！機器人大軍與少林學員「集體」練武

記者任以芳／綜合報導

機器人大軍出現在大陸河南少林寺練武，超級「魔幻」有如電影情節的影片在網路上瘋傳，引發大批網友好奇。影片中，十多個機器人整齊劃做出打拳、踢腿、扎馬步等動作，與身旁的武術學員一起比劃「硬核武俠」場面。對此，嵩山少林寺景區與相關製作單位已於昨天6日做出回應，確認該片段並非景區常設演出，而是專為「2026河南春晚」拍攝的特色節目。

▲少林寺出現機器人集體「練武」引熱議 。（圖／翻攝 河南衛視）

綜合陸媒報導，這段引起熱烈討論的影片，最初由網友拍攝並上傳至社群平台，影片顯示，多個機器人做出打拳、踢腿、扎馬步的動作，行雲流水，與身旁的少林寺武僧動作一致。

隨後大陸「登封文旅集團」官方帳號也以「機器人來嵩山少林寺學功夫」為題分享相關內容。景區工作人員事後澄清，此項活動並非景區自行協調的常態項目，而是配合春晚節目的外景拍攝，且後續景區應不會常態化安排類似的機器人表演。

隨著熱度攀升，製作單位身分正式揭曉。2026河南春晚節目組昨6日證實是宣傳，這些功夫機器人即將於2月14日（農曆臘月廿七）晚間播出的春晚節目熱點內容。

導演組表示，這是一個以「機器人功夫」為視覺賣點的影視化作品，旨在透過高科技元素賦予傳統武術全新的動感呈現。在視覺設計上，不追求讓機器人「像人」，而是讓觀眾直觀感受機器人進入武術體系後，在動作精準度、陣型變化與規模上的全新突破。

拍攝現場選在武院紅牆與松林等經典場景，搭配特定的光影與煙霧效果，讓具備工業質感的銅色機身與東方武術意蘊產生深度撞擊，呈現出極具未來感的視覺衝擊力。

▲機器人在嵩山少林寺練武，原來是2026河南春晚節目預告曝光 。（圖／翻攝 河南衛視）

針對外界對「功夫機器人」身分的猜測，製作團隊透露，透過影視化的包裝，機器人的武打動作將展現出「狠、新、炸」的視覺效果。該節目將於2月14日晚間7點半播出。

目前景區已恢復正常遊覽秩序，雖然現場拍攝已經結束，但機器人學武的熱潮已成功為即將播出的春晚節目造勢。這項創新嘗試也讓外界對今年河南春晚如何融合AI科技與傳統民俗，抱持高度期待。