國道3號飆速167公里硬拗拒罰　法院打臉：確實超速處分無誤

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓駕駛於國道3號南向路段以時速167公里高速行駛，遭警方測速舉發並裁罰，鄭男及車主不服，認為測速取締標誌設置不合法，提起行政訴訟。法院審理後認定，測速儀器檢定合格，取締標誌距離及尺寸均符合法規，駕駛超速事實明確，原裁罰並無違誤，駁回鄭男之訴。

判決指出，鄭姓男子於20253月11日晚間，駕駛黃姓車主的自小客車，行經國道3號南向334.8公里處時，經警方以雷達測速儀測得車速為每小時167公里，超過該路段速限110公里達57公里，警方遂依法逕行舉發。裁處鄭男罰鍰1萬2000元，並須參加道路交通安全講習；黃姓車主原裁處吊扣車輛牌照6個月，惟該裁決後經職權撤銷部分內容，僅就相關處分續行審理。

兩人均不服裁處，提起行政訴訟，主張取締路段的警52測速取締標誌設置距離及尺寸不符規定，違反正當法律程序，請求撤銷原處分。

法院審理後認為，警方提供之測速照片與相關證據顯示，案發地點前方已設置清楚的取締標誌，且該標誌距測速儀約751公尺，加計測照位置與測速點距離，總距離約771公尺，符合高速公路測速取締須設置於300公尺至1,000公尺間的法定要件。

法院並指出，該雷達測速儀經財團法人工業技術研究院檢定合格，檢定期限仍在有效期間內，測速數據可信，且測速照片清楚顯示車速、時間、地點及車牌號碼，違規事實明確。

至於原告主張標誌尺寸不符規定部分，法院引用交通部高速公路局函文，確認該路段警52標誌設置尺寸符合《道路交通標誌標線號誌設置規則》，且標誌位置明顯，一般駕駛人於正常行駛狀態下均可清楚辨識，難認有違法取締情形。

法院強調，測速警告標誌設置目的在於提醒駕駛人減速，避免危險發生，並非作為超速免責依據。駕駛人既持有合法駕照，即應隨時注意速限並遵守規定，不得以技術性理由否認明確違規事實。認定警方舉發程序合法，裁罰適法，原告請求撤銷處分為無理由，駁回訴訟。