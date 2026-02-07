　
    • 　
>
挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

圖文／鏡週刊

挪威王室近期風波不斷，王儲妃梅特瑪麗特（Princess Mette-Marit）捲入已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）醜聞，她與前夫所生的長子馬瑞斯博格霍伊比（Marius Høiby）又涉多項多項性犯罪指控受審，爭議連爆。對此，22歲的英格麗德亞歷山德公主（Princess Ingrid Alexandra）再也受不了，在IG崩潰發文，為母親和同母異父的哥哥打抱不平。

「我快瘋了」公主私帳吐心聲？　為何如此罕見？

英格麗德公主是挪威王位第二順位繼承人，目前在澳洲雪梨唸書，近日她在有800人追蹤的IG私人帳號貼出一張備忘錄截圖，表示自己正面臨大量人身攻擊，崩潰寫下：「這不是關於任何一件事，不是關於馬瑞斯，不是關於媽媽或爸爸（王儲哈康），也不是關於馬格努斯（Magnus，她的弟弟）。這是關於人身攻擊，這些攻擊常常套用在我們身上。我選擇在這裡說出來，因為我快瘋了。到底夠了沒？」

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

▲ 英格麗德公主是挪威王位第二順位繼承人，罕見在IG崩潰發文，與平時端莊形象落差很大。（翻攝royalcourt.no）

英格麗德也提到，自己6年來一直習慣把這些想法，寫在備忘錄中，如今感覺這一切儼然已變成一場「思想實驗」。公主如此抒發個人情緒，在王室中極為罕見，因為他們向來遵守禮儀，鮮少公開私生活。

挪威王室風波連環爆　王儲妃長子淪性侵重犯？

挪威王室正面臨空前的危機，首先是英格麗德的同母異父的哥哥馬瑞斯，面臨多達38項指控，包括4項性侵罪、虐待女友、襲擊公務員、毒品販運和多起交通違規。目前他正在奧斯陸地方法院受審，若罪名成立，最高恐被判處10年徒刑。

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

▲ 霍伊比（右）是瑪莉特王儲妃（左）的長子，跟著媽媽進入王室，本身沒有王室頭銜。（翻攝X@Antirevenger）

此外，美國司法部近日公開超過300萬頁的艾普斯坦文件，瑪麗特王儲妃的名字多次出現在其中。文件顯示，兩人在2011年至2014年往來，瑪麗特曾在2012年發郵件給艾普斯坦，內容寫道「你總是讓我微笑，因為你會搔癢我的腦袋」「找老婆」等親密話語。

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

▲ 挪威王室成員，前排左起為國王哈拉爾五世、索妮亞王后；後排由左至右依序為英格麗德公主、瑪麗特王儲妃、哈康王儲，以及馬格努斯王子。（翻攝detnorskekongehus IG）

文件曝光後，瑪麗特公開道歉，表示後悔與艾普斯坦接觸，稱那是「缺乏判斷力的結果」。6日她再度道歉，表示對沒能及早看清艾普斯坦的真面目「深感後悔與羞愧」，也向國王哈拉爾五世與王后索妮亞致歉。挪威王室則表示，王儲妃目前處於「極度艱難的狀態」，需要時間沉澱，未來將再進一步對外說明。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]







