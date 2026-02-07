　
    • 　
>
地方 地方焦點

迎戰9天春節連假　東港警鎖定碼頭、市場全面疏導交通

▲東港警方春節交通疏導措施出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方春節交通疏導措施出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應115年2月14日至22日為期9天的春節連假，並配合東港鎮公所舉辦「東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動」，預期返鄉與旅遊車潮增加，東港警分局提前縝密規劃交通疏導措施，針對東琉碼頭、華僑市場及主要幹道加強管制與引導，期盼達成「交通順、平安行」，讓民眾安心出遊、順利返鄉。

▲東港警方春節交通疏導措施出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方春節交通疏導措施出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局規劃交通疏導措施如下：

1、前往東琉碼頭及華僑市場，使用漁會魚市場停車場(規劃兩車道收費入場)、中山路立體停車場及鹽埔漁港停車場，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制，另朝隆路段科技執法，針對「違規停車」及「車不停讓行人」違規進行取締，提醒切勿違規。

▲東港警方春節交通疏導措施出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

2、臺1線、臺17線公路，預估連假前兩天以南下車潮為主， 建議用路人利用屏189線作為替代道路，並派員在場加強交通疏導；另2月21、22日午後起北上車潮將逐漸湧現，北上車輛行經臺1線左轉187乙線勝利路時，行駛中外兩車道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，另可直行臺1線往崁頂交流道接國道3號北上，警方於該路口加強交通疏導，並建議用路人利用臺17線國3林邊交流道北上或屏189線作為替代道路。

東港警分局長高志正呼籲，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿線CMS電子看板，亦可利用「屏東GO好玩APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，觀光景點突發壅塞，實施交通管制措施，敬請配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。

02/05 全台詐欺最新數據

男侵猥褻3名親生女兒　遭重判663年9月徒刑

男侵猥褻3名親生女兒　遭重判663年9月徒刑

屏東縣有一男子分別對3名就讀小學的女兒性侵、摸胸猥褻，還要她們不要將內情告訴阿嬤，家人發現報警，屏東地方法院審理，查出他大女兒犯了5次強制性交罪、163次的強制猥褻罪；二女兒犯一次強制猥褻罪；小女兒犯6次強制猥褻罪，全部共175罪，合計共判處663年9個月徒刑，全案可上訴。

補習班老闆被控猥褻女學生　證詞描述不一判無罪

補習班老闆被控猥褻女學生　證詞描述不一判無罪

失蹤7年仍無音訊　法院准公示催告

失蹤7年仍無音訊　法院准公示催告

翁清晨晨運失足跌落水溝卡樹枝　警消即時救援脫險

翁清晨晨運失足跌落水溝卡樹枝　警消即時救援脫險

移民署屏東服務站寒冬送暖　漁工滿載物資

移民署屏東服務站寒冬送暖　漁工滿載物資

春節交通東港警分局交通疏導返鄉車潮屏東

