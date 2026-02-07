　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美區間車座椅甩「胎哥」汙名　117年前全數更換

▲▼EMU900型區間車更換新座椅，117年全數完成。（圖／台鐵提供）

▲EMU900型區間車更換新座椅，117年全數完成。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900型電聯車，座椅採用粉紅、粉藍馬卡龍色系的絨布材質，因旅客不慎打翻食物或飲料，加上羊毛絨布容易有倒毛現象，頻遭旅客嫌棄髒污或褪色。台鐵已啟動座椅更新計畫，目前已1列完成更換，52列將於117年全數完成更新。

台鐵採購52列EMU900型區間車，首列2021年首航載客，52列2023年9月全數完成交車，目前已是台鐵城際通勤主力車種。不過EMU900型區間車座椅時常可見髒污、黃色污漬，加上羊毛絨布容易出現倒毛情形，使馬卡龍色系座椅視覺上宛如褪色。

為提升乘車品質，台鐵也啟動EMU900型區間車座椅汰換，採用深藍色、粉色系不織布新材質，提升耐用度，也讓車廂視覺更清爽。台鐵表示，114年已汰換1編組，其餘編組預計117年全數完成。

EMU3000新自強號座椅同步升級　新增USB充電孔

EMU3000型新自強號也已啟動座椅更換，採用更符合人體工學的座椅，扶手處新增USB充電孔，去年已優化更換一編組座椅，預計今年農曆年前再完成一編組，屆時將有兩列已更換新座椅的新自強號投入春節疏運，其餘編組預計116年全數完成。

此外，台鐵為推動鐵道觀光及汰換支線老舊車輛，也採購60輛「支線節能環保客車」DR3200型，目前正在設計施工階段。

DR3200新車115年中起交車　行駛平溪、內灣、集集線

台鐵表示，新一代支線主力DR3200型客車，由台灣車輛股份有限公司承製，每組為4輛固定編組，總計採購60輛共15編組，每編組載客數可達500人，首批車輛預定於115年年中交車，並有望於年底投入台鐵平溪、內灣及集集三條支線營運，60輛車預計116年交齊。

台鐵說明，DR3200型客車車內設有多功能廁所、哺集乳室及前後觀景台，兼具現代設計與實用機能，提供支線旅遊更為友善之乘車體驗。

根據台鐵規劃，已採購34輛R200型新柴電機車，目前交付29輛，其餘預計115年交齊，台鐵E500型電力機車購買88輛，目前已交付48輛，其餘將於116年交齊，加上EMU3000型新自強號50列、EMU900型區間車52列都已全數交車投入營運，台鐵莒光號117年全數退役。透過汰舊換新，台鐵預估平均車齡從28年降至13.21年，車輛故障也可大幅下降。

台鐵春節限定「食炸開運便當」吃出防詐5步驟

台鐵春節限定「食炸開運便當」吃出防詐5步驟

農曆春節前後是資金流動高峰期，也是詐騙集團活躍時刻，為了守護民眾財產安全，內政部警政署鐵路警察局與國營台灣鐵路股份有限公司跨界合作，將生硬的反詐騙宣導轉化為舌尖上的美味，自2月9日起至2月26日共18天，限時推出售價199元的「食炸開運便當」，透過創意諧音梗，將防詐觀念融入五道經典菜色，讓旅客在享受海陸雙拼美食的同時，也能吃進滿滿的防詐智慧。

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

台鐵準點率97%民眾無感　上半年推各車站評比

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

關鍵字：

台鐵區間車EMU900EMU3000DR3200座椅節能客車

