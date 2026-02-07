台中五分局網路影片防詐　《陽光女子合唱團》女警跨刀演出超吸睛

▲五分局拍攝防詐影片，並邀請李芷儀（左）參與演出。（圖／台中市第五警分局提供）



記者白珈陽／台中報導

詐騙手法層出不窮，令民眾防不勝防，台中市第五警分局近日拍攝防詐影片，以網路流行用語「往後倒，我會接住你」為概念，暗喻詐團為取信被害人無所不用其極，只有警方才能替民眾守住荷包；影片以銀行大廳為背景，重現假檢警、假投資等常見話術，五分局還找來在國片《陽光女子合唱團》中飾演女警的李芷儀參與演出，亮麗的外型也為整部宣導影片添色許多，吸引民眾認真觀看，提升防詐意識。

台中市第五警分局偵查隊副隊長柯冠宏指出，本次防詐影片是「參考「信任遊戲（Trust Fall）」的流行梗，推出反詐短影音「信任遊戲：他只接住你的錢」，提醒民眾詐團萬不可信，常見詐騙手法為假檢警、假親友、假投資，以高獲利、噓寒問暖等方式取信民眾，等到家財散盡，人倒下了，「詐團只會接著你的錢，不會接住你」。

短片中，歹徒穿著西裝拿手機以威脅口吻施壓，先丟出「你現在帳戶已經被監控封管」恐嚇字眼，再要求被害人到銀行提領大筆現金，並進一步以「往後倒我會接住你」建立錯誤信任；鏡頭採慢動作呈現被害人往後倒瞬間，隨即快切反轉，歹徒伸手只抱走錢未接住被害人，讓被害人差點摔倒，觀眾一眼就能看懂「信任」被偷換成「交付」。

▲影片以銀行大廳為背景。（圖／台中市第五警分局提供）



另外，影片還邀請到在《陽光女子合唱團》中飾演「壞警察」的李芷儀跨刀演出，化身第一線執勤員警，透過「壞警察改演好警察」的反差，帶給觀眾強烈感受。事實上，李芷儀曾是1名貨真價實的員警，曾服務於台中市豐原警分局，離職後仍心繫警界，配合多個單位拍攝宣導影像。

▲李芷儀離開警界後仍配合警方宣導防詐。（圖／翻攝李芷儀IG）



五分局也表示，假投資常見「保證獲利、再補一筆就出金」等話術，提醒遇到催促加碼、要求保密或改加客服人員LINE私聊時，務必要謹慎小心；銀行行員亦在短片中溫馨提醒，若確有提領大量現金需求，可先向警方申請護鈔。

五分局呼籲，接獲自稱檢警、司法機關或投資專員來電，以「帳戶涉案需監管、封管」要求到銀行提領現金並指定地點面交「交付監管」，在通話中指示操作網銀、ATM、提供驗證碼，或以「保證獲利、帶你出金」引誘投資，甚至聲稱「再補一筆就能解鎖出金、解除封管」催促加碼匯款，都是典型詐騙手法，請務必立即掛斷並撥打165反詐騙專線、110報案電話或就近向派出所求助，確保財產安全。