國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國軟硬兼施！　日媒：北京已批准多項「對日」稀土出口

▲▼稀土。（圖／VCG）

▲貿易消息人士透露，中國已陸續批准對日稀土出口。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

中國商務部今年1月宣布加強對日軍民兩用商品出口管制後，多名貿易人士透露，包括7種稀土與其他稀有金屬和電子產品在內等對日出口商品，已獲多項批准。儘管管制加嚴，日本企業原擔心全面禁運，但中國仍展現穩定供應態度，同時避免國際批評。

根據日媒《共同社》，中國商務部1月6日宣布加強軍民兩用物品對日出口管制，除了7種稀土以外，更涵蓋稀有金屬、電子設備等數百種產品。貿易消息人士透露，管制後對日稀土出口仍有多項核准，這些申請多在管制前提出，日本企業正密切關注後續審批。

中方要求提交用途等詳細文件，但對符合民用條件的出口申請仍會批准。

然而，中國對日出口過程中仍出現延遲。日本企業表示，用於鋁加工的鎂產品過去一個月幾乎停滯，高純度產品受管制影響，而非管制商品出口也因此延後。此外，出口工業用合金以及從日本向中國出口零件時，中方要求提交以往不需要提交的文件，使通關手續拉長。

這一局勢與「台灣有事」可能升級為存亡危機的政治背景相關。日本首相高市早苗去年11月在眾議院提及台海緊張情勢後，至今已經過3個月；不過，中國則透過經濟手段對日施壓，在對日出口貿易方面採取軟硬兼施、尋求平衡的政策，既警戒減少對華依賴的國際動向，又避免激化衝突。

日中貿易通關延遲問題也持續，包括工礦業及食品、酒類等商品出口受影響的現象更為突出。

02/05 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

