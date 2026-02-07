血洗清真寺！巴基斯坦自殺炸彈攻擊31死196傷　ISIS宣稱犯案

▲ 罹難者遺體被抬出現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德6日發生恐怖攻擊，一名自殺炸彈客闖入什葉派清真寺，趁著周五禮拜人潮最多時引爆身上炸彈，造成至少31人死亡、169人受傷，伊斯蘭國（ISIS）已宣稱負責。

倖存者憶驚魂：才開始禱告就聽到爆炸

CNN報導，當時現場有逾400名信徒正進行禮拜，47歲倖存者沙阿（Syed Ameer Hussain Shah）也在攻擊中受傷，受訪時回憶，「我們才剛開始禱告就聽到槍聲，緊接著是巨大的爆炸聲。」另一名24歲目擊者肖艾布（Shoaib）在醫院探視受傷的表弟時描述，「那是我人生中最可怕的場景，完全無法想像會發生這種事。」

事發後的畫面可見清真寺內躺著一具具沾滿鮮血的屍體，碎玻璃和瓦礫四散。巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）譴責這起針對無辜平民的攻擊是「反人類罪行」，強調全國人民與受害家屬站在一起。美國駐伊斯蘭馬巴德大使館也聲明譴責，「針對平民和宗教場所的恐怖暴力行為絕不可接受」。

首都戒備森嚴仍遇襲 近20年最嚴重

這是巴基斯坦自2023年1月過後死傷最為慘重的攻擊事件，當時西北部白沙瓦一座清真寺爆炸造成逾百人喪命。近年來該國武裝衝突升溫，但在戒備森嚴的首都地區，攻擊事件較為罕見。去年11月伊斯蘭馬巴德才發生造成12人死亡的自殺炸彈攻擊，為該市近20年來最嚴重恐攻。

警方初步調查將矛頭指向巴基斯坦塔利班組織（TTP），但該組織隨即發表聲明撇清關係，強調「與此次攻擊毫無關聯」，並稱其攻擊目標明確，僅針對巴國安全機構及其協作者。

ISIS認了犯案 炸彈客先射警衛再引爆

根據《紐約時報》，ISIS隨後宣布對這起爆炸案負責。追蹤聖戰組織的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，與ISIS有關的《阿瑪克通訊社》（Amaq News Agency）稱，炸彈客在引爆身上的背心前曾先向寺廟警衛開槍，並對這起攻擊行動加以讚揚。