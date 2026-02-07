屏東男戒指卡住求助消防隊　想送紅包被婉拒

▲新園消防分隊為民眾取下戒指。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園消防分隊近日接獲民眾求助，因長時間配戴戒指導致手指腫脹、疼痛不適，戒指無法自行取下，擔心影響血液循環。消防人員立即評估狀況，運用專業戒指切割工具，在確保手指安全下順利取下戒指，成功解除危機。事後民眾欲致贈紅包致謝，消防人員婉拒饋贈，展現廉潔自持、為民服務精神。

一名男子日前至新園消防分隊求助，表示手指因長時間配戴戒指導致腫脹，戒指無法自行取下，疼痛不適，擔心影響血液循環，請求幫忙。

消防人員立即評估民眾手指腫脹狀況，並採取安全且專業的處置方式，使用戒指切割工具，於全程保護民眾手指的情況下，小心翼翼進行切割作業，成功將戒指取下，民眾手指並無受傷，順利解除危機。

處理過程中，消防人員耐心安撫民眾情緒，並提醒日後配戴飾品應注意尺寸與手指狀況，避免類似情形再次發生。事後，民眾對消防人員的即時協助與專業表現深表感謝，並欲致贈紅包表達心意，惟消防人員婉拒饋贈，表示「協助民眾本就是職責所在」，充分展現消防人員廉潔自持、為民服務的精神。

消防局呼籲，民眾若遇到戒指卡住、無法自行處理的情況，切勿勉強拉扯，以免造成二度傷害，可立即向消防單位求助。消防人員將秉持「迅速、專業、廉潔」的原則，持續守護民眾生命與安全。