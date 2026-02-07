美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

▲國民黨中央黨部。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日不斷提及通過國防預算的重要性；民主黨籍參議員珍妮·夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨籍參議員吉姆·黎施（Jim Risch）今（7日）也發出聯合聲明，對賴清德總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望，敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資。對此，國民黨發5點聲明回應，並表示，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

珍妮·夏亨與吉姆·黎施發聲明指出，「對賴清德總統的特別國防預算仍在立法院受阻深感失望，我們敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費」。

兩人指出，中國在12月進行的模擬封鎖台灣的囂張軍事演習，「提醒了我們北京對台灣的意圖，以及其對自由開放印太地區的威脅。台灣領導人應專注於批准關鍵軍事改革的經費，以及提升全社會韌性的改善措施，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會」。敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係所需的經費。

據此，國民黨中央表示，1、台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的6000多億新台幣國防預算今年仍舊可以使用新的6000多億，不受立法院是否通過本年度預算的影響。2、在野黨是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億預算，才沒審查今年的預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分。

3、新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？4、請美國國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪15000元總共300億的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算。只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。

5.、美國在台協會台北辦事處處長谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

