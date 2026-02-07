　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

▲▼加密貨幣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲中國央行宣布持續整治虛擬貨幣挖礦活動。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社

中國人民銀行（央行）等8部門發布通知，重申虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關業務活動均為非法金融活動，持續嚴管虛擬貨幣挖礦活動、打擊相關違法犯罪行為。

中國人民銀行（央行）等8部門發布「關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知」，重申虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關業務活動屬於非法金融活動。

通知強調，掛鉤法定貨幣的穩定幣在流通使用中，變相履行法定貨幣部分功能，事關貨幣主權。未經相關部門同意，境內外任何單位和個人不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣；境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣。

通知指出，持續健全業務監管框架和工作機制、進一步整治虛擬貨幣挖礦活動。關於現實世界資產代幣化，境內禁止、境外嚴管，相關部門按照職責分工監管。國家發展改革委主導管控虛擬貨幣挖礦活動；各省級政府對行政區域範圍內的挖礦整治工作負起責任，嚴禁「礦機」生產企業在境內提供礦機銷售等服務。

通知強調，虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關市場炒作風氣抬頭，不法分子打著虛擬貨幣、挖礦等名目開始非法集資、傳銷詐騙等非法行為，或利用虛擬貨幣轉移違法犯罪所得，嚴重侵害社會公眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序，將持續打擊相關違法犯罪行為

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊小黎道歉了！　「若知情會直接拒演」
HBL場邊爆「情侶埋胸」激戰　15秒片瘋傳
《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰
國小3姊妹遭獸父凌虐性侵175次　重判663年
「警界彭于晏」正面曝！　幫正妹躲罰單、進房暢聊慘了
快訊／越晚越凍！　8縣市非常冷寒
知名「真人芭比」命案逆轉！　檢方下令開棺驗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max　回家一拆是兩塊磁磚

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max　回家一拆是兩塊磁磚

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

最美區間車座椅甩「胎哥」汙名　117年前全數更換

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

剛奪葛萊美獎！《獵魔女團》的她要結婚了　下跪求婚浪漫現場曝光

人瑞娶看護閃婚！律師一看「證人身分」...曝唯一解法

屏東男戒指卡住求助消防隊　想送紅包被婉拒

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

2026馬年限定精品香氛＋保養指南　把好運噴上身、養進肌膚裡

【看護變女主人】8億人瑞4兒子現身！　控看護：拿很多房、錢

大陸熱門新聞

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

摔倒發現蟲草　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

陸青年改抱「新三金」投資術圈粉2100萬人

遭諷！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A

部分日系電視品牌「6成中資化」　

陸官方直指挪威3國安機構「想像」中國威脅論

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

陸外交部回應川普力挺高市贏得眾院大選

陸景區豪擲巨額年終獎金 員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

更多熱門

相關新聞

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶

北市一名婦人因深陷戀愛詐騙，3日捧著700萬現金要投資虛擬貨幣，相約大同區建成圓環附近的巷弄面交，結果遭歹徒搶走；女子表示，1月份有先投資1百萬元，沒想到2月再度交付7百萬卻遭搶。

北市女提7百萬面交遭搶　歹徒搭賓士逃逸

北市女提7百萬面交遭搶　歹徒搭賓士逃逸

即／北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

即／北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

新北男基金投資吸金8億　買百達翡麗金鷹錶

新北男基金投資吸金8億　買百達翡麗金鷹錶

即／UBA「混血王子」淪詐團　助洗錢被起訴

即／UBA「混血王子」淪詐團　助洗錢被起訴

關鍵字：

虛擬貨幣中國央行穩定幣挖礦整治金融監管

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面