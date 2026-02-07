　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

▲▼ 坐飛機要稱體重？陸籍國航：為保證航班業載重量在限制範圍內 。（圖／翻攝 新京報）

▲ 坐飛機要稱體重？陸籍國航：為保證航班業載重量在限制範圍內 。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

搭飛機前竟然要先量體重？近日有大陸網友在上海搭乘中國國際航空（國航）時，意外收到要求在登機前測量體重的短訊，引發社交平台熱烈討論。國航對此解釋，這並非針對個人的體重限制，而是為了配合民航局要求，定期進行旅客體重樣本的採集，藉此修訂「標準平均重量」的數值。透過精確的重量統計，航空公司能更精準地計算燃油消耗與飛機重心平衡，確保飛行安全。

陸媒《新京報》報導指出，該起事件源於網友展示的一則航司通知，根據中國民航局要求，需定期進行旅客體重樣本的採集工作，以便於航空公司對旅客體重標準進行修訂，「本次航班將對所有乘機旅客進行登機重量測量，測量數據不記名且保密，僅用於為航空公司提供修訂旅客體重標準的依據。」

國航客服於2月6日證實，測量體重是為了保證航班的「業載重量」維持在安全限制範圍內，「對於旅客體重情況不記名，數據保密，如果旅客不願意當眾稱量，也可以和現場工作人員溝通，安排隱私的空間稱量。」此外，該客服人員表示，目前航司對旅客沒有體重方面的限制。

事實上，航空公司要求旅客秤重並非新鮮事，而是符合國際通行的做法。過去包括紐西蘭航空、芬蘭航空及大韓航空等多家業者，都曾進行過類似的「體重調查」。由於飛機起降對重量與平衡的感測極為敏感，透過更新真實的體重數據，能避免使用過時的平均值，讓起飛參數的計算更加科學且合理。

▲▼ 坐飛機要稱體重？陸籍國航：為保證航班業載重量在限制範圍內 。（圖／翻攝 新京報）

▲國航重申，測量數據僅用於內部標準修訂，絕對不會因為體重超標而拒絕旅客登機。（圖／翻攝 新京報）

目前大陸民航局採用的「標準平均重量」體系，成人旅客的體重參考值約落在73公斤至75公斤之間。然而，隨著時代變遷與國人體型變化，這些「公版」數據需要定期更新。

專家指出，精確的體重數據不僅關乎安全，更與成本控制有關；油耗計算若能更貼近現實重量，將有助於航空業的環保減碳目標。

針對旅客最擔心的隱私與限制問題，國航重申，目前測量所得數據僅用於內部標準修訂，絕對不會因為體重超標而拒絕旅客登機。這類抽樣測量通常是間歇性的，並非每趟航班都會實施。

國航旅客體重飛機安全燃油計算民航局

