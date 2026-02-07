台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯　廟埕人潮擠爆年味濃

▲安平觀音亭主委顏東賢、市議員林美燕及多位書法名家共同進行開筆儀式，象徵迎春納福。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將近，年節氣氛逐漸升溫。台南市安平區安平觀音亭7日上午9時至12時舉辦「馬年迎新春揮毫贈春聯」活動，現場墨香四溢、熱鬧非凡，由安平觀音亭、台南市議員林美燕、中華美術家協會、台南市向陽藝術協會及海峰藝術館聯合舉辦，多位書法名家齊聚揮毫，吸引大批民眾前來索取春聯，廟埕一早便擠滿人潮，年味十足。

活動開始前舉行開筆儀式，由安平觀音亭主委顏東賢、台南市議員林美燕，以及書法大家王海峰，並由黃水源副社長、楊坤煌社長、吳龍寶常務理事、徐國棠總顧問、羅慧理事長、徐健麟秘書長、吳俊泰董事長、洪賜隆社長及張菽芳老師等人共同參與，象徵迎春納福、吉祥開筆。

隨後各位書法名家現場揮毫，民眾依序排隊索取春聯，不少人一早到場等候，只為將充滿祝福的墨寶帶回家迎新年。現場氣氛熱絡，書法風格多元，讓傳統揮毫文化在廟埕自然流轉，也展現安平深厚的人文與宗教底蘊。

安平觀音亭主委顏東賢表示，迎新春揮毫贈春聯活動與台南市議員林美燕服務處合作舉辦，今年已是第三年，感謝林美燕市議員的協助，以及書法老師們多年來的熱情參與，讓活動年年受到民眾歡迎。顏東賢也祝福四方信眾，在新的一年平安健康、事事順心，馬年行大運、發大財。