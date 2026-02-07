　
地方 地方焦點

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯　廟埕人潮擠爆年味濃

▲安平觀音亭主委顏東賢、市議員林美燕及多位書法名家共同進行開筆儀式，象徵迎春納福。（圖／記者林東良攝，下同）

▲安平觀音亭主委顏東賢、市議員林美燕及多位書法名家共同進行開筆儀式，象徵迎春納福。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將近，年節氣氛逐漸升溫。台南市安平區安平觀音亭7日上午9時至12時舉辦「馬年迎新春揮毫贈春聯」活動，現場墨香四溢、熱鬧非凡，由安平觀音亭、台南市議員林美燕、中華美術家協會、台南市向陽藝術協會及海峰藝術館聯合舉辦，多位書法名家齊聚揮毫，吸引大批民眾前來索取春聯，廟埕一早便擠滿人潮，年味十足。

▲安平觀音亭主委顏東賢、市議員林美燕及多位書法名家共同進行開筆儀式，象徵迎春納福。（圖／記者林東良攝，下同）

活動開始前舉行開筆儀式，由安平觀音亭主委顏東賢、台南市議員林美燕，以及書法大家王海峰，並由黃水源副社長、楊坤煌社長、吳龍寶常務理事、徐國棠總顧問、羅慧理事長、徐健麟秘書長、吳俊泰董事長、洪賜隆社長及張菽芳老師等人共同參與，象徵迎春納福、吉祥開筆。

▲安平觀音亭主委顏東賢、市議員林美燕及多位書法名家共同進行開筆儀式，象徵迎春納福。（圖／記者林東良攝，下同）

隨後各位書法名家現場揮毫，民眾依序排隊索取春聯，不少人一早到場等候，只為將充滿祝福的墨寶帶回家迎新年。現場氣氛熱絡，書法風格多元，讓傳統揮毫文化在廟埕自然流轉，也展現安平深厚的人文與宗教底蘊。

▲安平觀音亭主委顏東賢、市議員林美燕及多位書法名家共同進行開筆儀式，象徵迎春納福。（圖／記者林東良攝，下同）

安平觀音亭主委顏東賢表示，迎新春揮毫贈春聯活動與台南市議員林美燕服務處合作舉辦，今年已是第三年，感謝林美燕市議員的協助，以及書法老師們多年來的熱情參與，讓活動年年受到民眾歡迎。顏東賢也祝福四方信眾，在新的一年平安健康、事事順心，馬年行大運、發大財。

【月營業額4百萬】兄弟檔拍片導購賣假貨　仿17品牌侵權市值2億

相關新聞

2026年「錢母這樣擺」最旺財！民俗專家曝4禁忌

2026年「錢母這樣擺」最旺財！民俗專家曝4禁忌

新年新希望，很多廟會發放「錢母」給信徒，以錢養錢，藉由神明的幫助，自己的努力，獲得更多的財富，幸運獲得的錢母可要注意以下步驟，才能讓「錢母」發揮最大效用，錢滾錢！擺錯反而會漏財！

自在遊玩東海岸　新春活動全攻略

自在遊玩東海岸　新春活動全攻略

藝文教化迎新春台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

藝文教化迎新春台南看守所舉辦新春聯歡會關懷收容人

南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

非客庄也能說好客語台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

非客庄也能說好客語台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

關鍵字：

台南安平觀音亭馬年新春揮毫春聯

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

