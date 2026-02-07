快訊／越晚越冷！12縣市低溫特報　山區可能下雪

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署今（7日）上午10時57分針對12縣市發布低溫特報，因今寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明（8日）至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：07日下午至08日晚上

＊橙色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣

＊黃色燈號(寒冷)：新竹市、台中市、花蓮縣、連江縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨。

溫度方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度。

另外，若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

資料來源：氣象署