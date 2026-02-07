　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

▲▼ 「警界彭于晏」台南警二分局黃姓員警涉用公權力包庇心儀女子、洩漏個資。（圖／民眾提供）

▲「警界彭于晏」台南警二分局黃姓員警涉用公權力包庇看上的美女、洩漏個資。（圖／民眾提供）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市警局二分局一名黃姓員警因顏值爆表，被稱為「警界彭于晏」，卻爆出查獲情侶酒駕竟因對後座女子有好感，指示同事僅對男子開罰，事後在旅館巧遇女子，又進了房閒聊5小時，甚至將他人身分證、酒測紀錄傳給親友，遭到起訴，而這名員警的正面照也曝光！

據了解，黃員任職台南二分局、警專37期畢業，因高顏值的外表被稱為「警界彭于晏」。2025年6月22日凌晨黃員執行臨檢勤務時，查獲一對情侶酒駕，騎士廖姓男子酒精濃度達0.49毫克，後座石姓女子依法應被開罰6千元至1萬5千元，但因對石女有好感，於是在派出所指示不知情的同事對廖男開罰，依違反公共危險罪送辦，石女則是一身輕離開派出所。

同日清晨5時許，黃員恰巧在中西區一處旅館外遇到投宿的石女，2人便一起進房閒聊至上午10時許，黃員才先行離開，直到台南警察局接獲檢舉後全案才曝光。目前警方已予以停職懲處，並補開石女罰單。

檢方深入追查後發現，黃男更拍攝廖男的身分證與酒測紀錄，傳給家人跟友人A看，2025年8月又翻拍另一件詐欺案的偵查報告給友人A當作談資，因此依違反貪污治罪條例、個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊小黎道歉了！　「若知情會直接拒演」
HBL場邊爆「情侶埋胸」激戰　15秒片瘋傳
《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰
國小3姊妹遭獸父凌虐性侵175次　重判663年
「警界彭于晏」正面曝！　幫正妹躲罰單、進房暢聊慘了
快訊／越晚越凍！　8縣市非常冷寒
知名「真人芭比」命案逆轉！　檢方下令開棺驗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

國小3姊妹遭獸父凌虐！7年性侵猥褻175次　法官重判663年9月徒刑

台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

快訊／彰化八堡圳男子不明原因落水　消防急關匣門搜救中

寒流來襲！合歡山恐結冰或降雪　林業署籲請民眾注意安全

車位被硬插搶走不爽！飆6字經挨告　法官判無罪：只是情緒失控

高雄警破「象棋肉龜」職業賭場逮21人　負責人竟是78歲阿北

酒駕撞死人輕判2年8月學不乖！出獄2年後又毒駕　再判5月罰2萬

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

國小3姊妹遭獸父凌虐！7年性侵猥褻175次　法官重判663年9月徒刑

台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

快訊／彰化八堡圳男子不明原因落水　消防急關匣門搜救中

寒流來襲！合歡山恐結冰或降雪　林業署籲請民眾注意安全

車位被硬插搶走不爽！飆6字經挨告　法官判無罪：只是情緒失控

高雄警破「象棋肉龜」職業賭場逮21人　負責人竟是78歲阿北

酒駕撞死人輕判2年8月學不乖！出獄2年後又毒駕　再判5月罰2萬

最美區間車座椅甩「胎哥」汙名　117年前全數更換

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

剛奪葛萊美獎！《獵魔女團》的她要結婚了　下跪求婚浪漫現場曝光

人瑞娶看護閃婚！律師一看「證人身分」...曝唯一解法

屏東男戒指卡住求助消防隊　想送紅包被婉拒

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

2026馬年限定精品香氛＋保養指南　把好運噴上身、養進肌膚裡

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

社會熱門新聞

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

男突倒臥交流道匝道口　遭3車輾斃

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償敗訴

8億人瑞結婚證婚人非親友！一人是看護兒

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中壢家具廠大火　出動百名消防救援

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

獨／北市警把M-Police當Google狂查個資

更多熱門

相關新聞

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

農曆新年將近，年節氣氛逐漸升溫。台南市安平區安平觀音亭7日上午9時至12時舉辦「馬年迎新春揮毫贈春聯」活動，現場墨香四溢、熱鬧非凡，由安平觀音亭、台南市議員林美燕、中華美術家協會、台南市向陽藝術協會及海峰藝術館聯合舉辦，多位書法名家齊聚揮毫，吸引大批民眾前來索取春聯，廟埕一早便擠滿人潮，年味十足。

曾酒駕奪命輕判　男出獄又毒駕判5月+罰2萬

曾酒駕奪命輕判　男出獄又毒駕判5月+罰2萬

鮑魚大亨廣布警界人脈　疑另有高階警涉喝花酒

鮑魚大亨廣布警界人脈　疑另有高階警涉喝花酒

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕

吃薑母鴨、燒酒雞騎車都被抓　婦4度酒駕

非客庄也能說好客語台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

非客庄也能說好客語台南學子全國客家藝文競賽奪雙冠

關鍵字：

台南警界彭于晏包庇酒駕洩漏個資

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面