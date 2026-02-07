台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

▲「警界彭于晏」台南警二分局黃姓員警涉用公權力包庇看上的美女、洩漏個資。（圖／民眾提供）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南市警局二分局一名黃姓員警因顏值爆表，被稱為「警界彭于晏」，卻爆出查獲情侶酒駕竟因對後座女子有好感，指示同事僅對男子開罰，事後在旅館巧遇女子，又進了房閒聊5小時，甚至將他人身分證、酒測紀錄傳給親友，遭到起訴，而這名員警的正面照也曝光！

據了解，黃員任職台南二分局、警專37期畢業，因高顏值的外表被稱為「警界彭于晏」。2025年6月22日凌晨黃員執行臨檢勤務時，查獲一對情侶酒駕，騎士廖姓男子酒精濃度達0.49毫克，後座石姓女子依法應被開罰6千元至1萬5千元，但因對石女有好感，於是在派出所指示不知情的同事對廖男開罰，依違反公共危險罪送辦，石女則是一身輕離開派出所。

同日清晨5時許，黃員恰巧在中西區一處旅館外遇到投宿的石女，2人便一起進房閒聊至上午10時許，黃員才先行離開，直到台南警察局接獲檢舉後全案才曝光。目前警方已予以停職懲處，並補開石女罰單。

檢方深入追查後發現，黃男更拍攝廖男的身分證與酒測紀錄，傳給家人跟友人A看，2025年8月又翻拍另一件詐欺案的偵查報告給友人A當作談資，因此依違反貪污治罪條例、個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。