生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流凍全台「最冷時刻在明晚」　局部低溫剩6度

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流南下，明晚到下周一清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流逐漸南下，部分冷空氣已抵達台灣，越晚降溫越明顯，明晚至下周一清晨是這波寒流最冷時刻，局部低溫恐下探6度，山區有降雪機會，其中陽明山區的大屯山、七星山山頂也有機會降雪。下周三另一波鋒面及冷空氣南下，春節期間不排除還有冷空氣來襲。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，寒流今天逐漸南下，影響時間將持續到明天至下周一清晨，各地氣溫陸續下降，下周一白天起寒流逐漸減弱，下周二各地氣溫明顯回升。不過，下周三將有另一波鋒面通過，搭配東北季風或大陸冷氣團南下，各地天氣將再度轉變。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天天氣預報。（圖／氣象署提供）

從天氣型態來看，今天台灣附近雲量偏多，北方冷空氣逐漸南下，部分已影響台灣。北部、宜蘭及花蓮上午開始降溫，中南部仍為多雲到晴，但高溫也較昨天略為下降，今天下午到入夜後，各地氣溫仍會持續下滑。

降雨方面，鄭傑仁說明，今天基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星降雨，雨勢不大，桃園以南白天大致無雨。不過，今天下半天到夜間、以及明天水氣逐漸增加，迎風面降雨增多，加上水氣通過，西部山區及南部平地的降雨機率也會提高。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，今天北部、宜蘭、花蓮白天氣溫約16至20度，隨時間逐漸下降，今晚北部、宜蘭低溫約12度，花蓮約16度；中南部今天高溫仍可達23度以上，南部、高屏約25至27度，東南部約23度，不過下午到夜間氣溫明顯下滑，夜間僅剩14至16度，外島金門、馬祖寒意更為明顯。

鄭傑仁指出，明天北部、宜蘭白天高溫不易超過13度，中南部白天仍有20度左右，但將隨時間下降。周日及周一清晨各地普遍有機會出現13度以下低溫，局部可能更低。

鄭傑仁進一步說明，明天將先有一波低溫，中部以北、宜蘭、花蓮約10到12度，中南部12到14度，明晚到周一清晨是這波寒流溫度最低的時間，桃園以北、東半部低溫8到10度，高屏、台東11到14度，北部沿海空曠和近山區等局部地區可到6到8度，這波寒流在北部、宜蘭、金馬可能出現長時間低溫。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲周日和下周一低溫分布。（圖／氣象署提供）

周一白天起冷空氣減弱，高溫將回升至16度以上，南部甚至可回到20度以上；下周二各地普遍回溫至20度以上，但清晨低溫仍可能落在12至15度之間，中南部日夜溫差偏大。

至於降雪方面，鄭傑仁指出，若溫度及水氣條件配合，桃園以北及宜蘭海拔1000公尺以上，竹苗、中部及花蓮2500公尺以上，南部及台東3000公尺以上山區有降雪機會，北部包括太平山、拉拉山，以及陽明山區的大屯山、七星山山頂附近，也有降雪機率。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲天氣重點。（圖／氣象署提供）

後續天氣部分，鄭傑仁說明，下周三鋒面通過並伴隨冷空氣南下，迎風面降雨將再度增加，但水氣量不多，降雨主要集中在北部山區、大台北、東半部及恆春半島，桃園以南多為多雲到晴，周四、周五降雨區域進一步縮小。

至於春節天氣，鄭傑仁表示，因距離春節仍有一段時間，下周三之後仍可能有東北季風或冷氣團影響，小年夜至除夕期間不排除再有一波冷空氣來襲，二月仍有冷空氣南下的機率，但實際影響時間與強度仍有不確定性，需持續觀察。

