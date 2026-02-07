幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

▲民進黨2026提名陷僵局。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

備戰2026九合一大選，民進黨在各縣市提名較往年加速，總統兼民進黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇都曾表示，希望農曆年前完成所有提名，但目前仍有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣7縣市未完成。據了解，由於接下來到農曆年前，民進黨中央都不會舉行中執會，意味著不會有新的提名人選產生，黨主席、秘書長的殷殷期盼預計將落空。

相較往年，民進黨這次提名進程加速，在野黨仍苦於初選準備時，綠營已經完成初選縣市提名、大部分縣市採徵召。也讓徐國勇發下豪語，希望農曆年前完成所有提名。但相關提名進入深水區，包含台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣等七縣市，尋覓人選過程卻出現卡關。

據了解，由於農曆年前黨不會舉行中執會，意味著不會有新的提名人選產生，在各縣市提名過程中，都遇到不同難關。金馬離島部分，一直是民進黨的罩門，相關參選人難尋，傳出黨中央已考量不提人選，將選戰重心放在議員、鄉鎮長等選戰，從基層扎根起。

花蓮狀況則較為混亂，花蓮縣長徐榛蔚任滿兩屆即將交班，執政不力、地方反傅勢力抬頭，讓花蓮「傅家王朝」似乎出現破口；但綠營部分同樣青黃不接，縣議員張美慧不只未登記參選連任議員、更表明不會參選下屆縣長，地方綠營希望與「傅仇者聯盟」合縱連橫扳倒傅家，但如何合作？跟誰合作？中央跟地方仍未達成共識。

其中較為特別的是新竹市、新竹縣兩選區，不像其他尚未提名選區，新竹縣普遍評估是綠營2026翻轉選區之一，竹北市長鄭朝方被視作最強人選，即便是親國民黨民調，鄭朝方都勝過藍營可能參選人陳見賢、徐欣瑩，更何況陳徐兩人初選鬥成一團，初選裂痕恐難癒合，不失是綠營翻轉新竹縣的機會。但鄭朝方只任一屆竹北市長，是否現在就更上層樓挑戰縣長，地方有不同聲音，而黨主席賴清德多次勸進鄭，也傳出鄭朝方態度鬆動。

由於新竹縣長提名牽動新竹市長、竹北市長提名人選，「大新竹地區」在「等一個人」，態勢相對明朗，也被預期會是剩餘七縣市中，最早確定人選的選區。

至於桃園部分，總統府副秘書長何志偉、立委王義川近日都積極帶議員小雞登記、掃街，預計人選就從兩人中選出，但也不排除黨主席賴清德偏愛的「醫師、律師」等形象清新黑馬出線可能性。

台北部分更是深水中的深水，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅頻被點名，卓榮泰經歷兩年閣揆歷練、鄭麗君有關稅談判好成績背書、王世堅則深受年輕人支持，各有優勢，但三人也都多次明確表態不會投入台北市長選戰，形成小雞各自飛但母雞不詳的奇特狀況。

而前立委段宜康日前賣關子「請大家不要急，這個候選人可能現在有更重要的任務必須要完成」。讓基層重燃鄭麗君當母雞的希望，但鄭麗君當天晚上就接受訪問再次表達，不會參選台北市長。據了解，仍有各別派系不放棄勸進鄭麗君、王世堅，而人選始終未明朗，也讓北市小雞略感焦慮，但也有議員私下緩頰，今年提名進度已經快很多了，現階段還是初選靠自己，焦慮應該是還好。

至於外界關注民進黨台北市長「母雞」人選，段宜康昨受訪時表示，他也很期待、緊張。但大家要有耐心，支持者的焦慮，相信中央黨部都知道。但產生候選人不是一個容易的工作，尤其是首都，本來就要有一段過程。這個過程也是選戰的一部分，民進黨一定會推出最優秀的人選。