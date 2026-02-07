　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前宣布投入新北市長選戰，並在昨（6日）舉行第一場政見記者會，拋出「新北都更3新箭」。然而民進黨市議員卓冠廷透露，該項政策的內容都是新北市早就有的東西，讓他不禁直言，黃國昌「建商女婿」不是罪，但市政大外行很好笑。

卓冠廷表示，黃國昌參選第一槍就提「加速都更」，但政策內容都是早就有的東西，再來「加蔥」，而且實際上，根本就只是讓建商更方便而已，雖然「建商女婿」的身分不是罪，但市政大外行的部分，就真的讓人覺得很好笑，

卓冠廷說明，首先，黃國昌主張無爭議案百日通過，但現在就是100%同意案，6個月通過；再者，成立「都更特攻隊」介入協調，但現況下，就有新北住都中心，黃國昌只是改名也能叫政見？

卓冠廷進一步指出，黃國昌還主打危老強制介入拆除，然而，新北市現在針對「海砂屋」或具危險性的「防災都更」提供 50% 容積獎勵，且透過強制拆除機制介入。

至於黃國昌提建照預審、容積試算，卓冠廷則點出，這個部分在新北市的網站上早就已經有試算平台，且建照平行預審，也早在2022年就上路了。

卓冠廷強調，都更最大的挑戰，就是被黃國昌直接排除在外的「有爭議案件」，這樣的案件要花費很多時間去整合，並且不能隨意跳過地主、屋主的陳情意見，這才是都更真正要費心思的地方。

卓冠廷說，黃國昌直接站在一個「無爭議」案件上去加蔥，就只是讓建商變快而已，這種離地到不行的政見，難怪人家會覺得黃國昌只是選假的。

最後，卓冠廷提醒新北市府，政策要好好宣傳，他身為市議員如數家珍，但一個新北市長候選人卻不知道？侯友宜市府要再加油一下。

02/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日公布六大福利政見，藍營批判是用「空頭支票」騙取選票，但列舉的六大政策卻有兩項搞錯，其中一項更是新北市長侯友宜選總統時提出的政見。隨後也為烏龍指控道歉。對此，蘇巧慧今（7日）受訪時表示，不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然他已經向大眾道歉了，只要大家在討論政見的時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來就是繼續一起為新北努力。

