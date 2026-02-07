子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，朝野各黨陸續進行黨內議員初選、徵召提名作業。民眾黨在新北三蘆選區協調未果進入民調程序，但被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，竟然意外輸給對手陳彥廷，對此，黃國昌今（7日）坦言有些驚訝，目前正由外部專家進行複查處理，有任何的結果都會提到選決會，一切按照制度走。

▲黃國昌新北掃市場啟動。（圖／記者黃克翔攝）



針對周曉芸的初選結果，黃國昌說，之前其實在選決會最後面試的時候有遇過陳彥廷先生，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度走。因為當事人也提出了一些複查的申請，目前選務的同仁正藉由外部諮詢的專家，進一步進行複查，有任何的結果都會提到選決會，一切按照制度走。

至於複查的時間大概會多久？黃國昌說，一切就按照制度走，複查的時間跟進度不是任何一個人決定的，黨部在選務工作的處理上會照制度進行。複查是由外部諮詢專家學者處理，會尊重他們的處理。

媒體追問，得知結果後有沒有覺得蠻驚訝的？黃國昌坦言，「其實我昨天很忙啊，不過知道這個結果以後真的還是有一點驚訝」，但不管怎麼樣，為了昭公信，都必須要按照制度來走，「如同我所說的，這不是少數一兩個人可以決定的事情」。

