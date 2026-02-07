不是50嵐、清心！韓妞愛上「這一杯手搖」驚艷：好喝到連喝3天

▲一沐日。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

手搖飲料店已然成為台灣特色，許多觀光客來台必喝飲料。南韓部落客宋彩日前在社群上發文，大推一杯手搖飲，是一沐日的「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」，驚艷到她連續喝了三天，「這種味道韓國絕對找不到。」

宋彩先前曾在X發文，提到自己在台灣發現這款飲料，是加了草仔粿的黃金蕎麥奶茶，好喝到她連喝了三天，「蕎麥的香味完美地包裹著整杯飲品，卻不會讓人覺得厚重！嚼著艾草做成的珍珠，甜味瞬間迸發，完美平衡了飲品的口感。」

而她愛喝這杯不是說假的，最近她則在Threads貼出旅遊照，其中一張「包包裡有什麼」照，她寫下的圖說是「在韓國我的包包裡：化妝品、充電線／在台灣我的包包裡：一沐日」。另一張照片正是一沐日「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」的照片，「嘿！給妳超過一百分，愛愛愛愛愛！」

台灣人點頭「懂喝！」

貼文引發熱論，許多台灣網友紛紛點頭，「蕎麥奶茶真的真的很好喝」、「一沐日，懂喝」、「我看到也是這個反應！黃金蕎麥奶+草仔粿真的超級無敵好喝」、「這杯真的蠻好喝的。」

還有人則熱心推薦其他隱藏喝法或手搖飲，「下次可以試試荔枝烏龍加粉粿，一分糖去冰」、「最近愛上青山（飲料店店名）柳丁綠水。台灣還有一個古早味你要試試，五十嵐麵茶冰淇淋奶綠，無糖微冰。」