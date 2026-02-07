　
社會 社會焦點 保障人權

國小3姊妹遭獸父凌虐！7年性侵猥褻175次　法官重判663年9月徒刑

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣有一男子分別對3名就讀小學的女兒性侵、摸胸猥褻，還要她們不要將內情告訴阿嬤，家人發現報警，屏東地方法院審理，查出他大女兒犯了5次強制性交罪、163次的強制猥褻罪；二女兒犯一次強制猥褻罪；小女兒犯6次強制猥褻罪，全部共175罪，合計共判處663年9個月徒刑，全案可上訴。

其中，大女兒強制性交罪各判處有期徒刑8年，強制猥褻罪部分每次各判處有期徒刑3年8個月；二女兒及三女兒前4次強制猥褻罪部分各判處有期徒刑3年8個月，最後兩次因用下體磨蹭小女兒下體，加重徒刑，分別判處3年10個月、3年11個月。

判決書指出，男子分別育有3名女兒，於2018年至2024年同住在一起；在大女兒就讀國小5、6年級時（即2023年1月至2024年6月間），以平均每月2次，撫摸、親她的胸部、下體，其中5次強制交性、另有撫摸大女兒胸部及陰毛、嘴吸胸部等行為。同住期間也對二女兒及小女兒以類似方式強制猥褻得逞。

法院判決指出，審酌被告與三名被害人為至親的父女關係，本應恪盡父職、愛護子女，竟悖逆人倫、反於綱常，罔顧其等人格之健全發展及心靈感受，利用其等基於親情之信賴，而長期對其等為上開犯行，所為應予嚴懲；又性犯罪本屬極難修復被害人損害之犯罪類型，縱加害人事後承認犯罪或願以金錢賠償，亦難完全修復被害人所承受之創傷，被害人往往長期籠罩在受害陰影中而飽嚐苦痛，本案犯罪所生危害至深且鉅。

法官審酌男子至今未與三個女兒達成調解、和解或賠償其等損害，犯罪所生損害未獲填補；復考量被告於偵查僅承認對大女兒、二女兒、三女兒強制猥褻部分犯行，否認對甲女強制性交部分犯行，惟其於本院準備程序終能坦承全部犯行，態度尚非惡劣；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、情節、犯罪所生之危害、自陳之學歷、工作、家庭及經濟狀況；三名女兒還向法官求情，請求從輕量刑，但告訴代理人則請求從重量刑，分別依所犯之罪判刑，以示懲儆。

